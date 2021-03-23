Власти Камчатки планируют ускорить расселение аварийного жилья

В ходе оперативного совещания в правительстве Камчатского края обсуждался вопрос опережающего финансирования за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ с целью досрочного расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

Опережающее финансирование позволит завершить расселение до конца 2022 года вместо ранее запланированного срока - сентябрь 2025 года.

«Мы подготовили полный пакет документов для направления в Фонд с целью получения средств, позволяющих досрочно завершить программу переселения в 2022 году. Планируем в течение двух недель защитить заявку в Фонде, что позволит нам досрочно в 2021 году начать реализацию мероприятий по расселению аварийного жилья, ранее запланированных на 2022-2025 годы. Также мы готовим документы по увеличению финансирования в 2021 году. Общий объем финансирования составит порядка двух миллиардов рублей», - доложил заместитель председателя правительства региона Тимофей Смирнов.

Тимофей Смирнов отметил, что по Петропавловск-Камчатскому городскому округу на этот год запланировано более 120 миллионов рублей на расселение аварийного жилья, такой же объем средств планируется направить и в Елизовский муниципальный район, в том числе средства будут использованы на строительство жилых домов.

«В ближайшее время Камчатскому краю будет одобрено получение финансирования за счет средств Фонда в полном объеме. Это требует от нас очень серьезной мобилизации, но при этом дает нам хорошие шансы на ускорение работы по расселению аварийного жилья. В ближайшие недели мы должны получить заявленные средства и тем самым ускорить темпы расселения. Муниципалитетам необходимо мобилизовать все силы и готовить площадки для строительства домов, чтобы за 2 года, которые у нас остались, расселить всех жителей аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года», - сказал Владимир Солодов.

Напомним, в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Камчатском крае из аварийного фонда, признанного таковым до января 2017 года, запланировано переселить 1 763 человека, проживающих в 115 аварийных домах площадью 34,97 тыс. кв. м., из которых на сегодняшний день расселено более 14 тыс. кв. метров аварийного жилья. Общая стоимость программных мероприятий за счет средств Фонда составляет 2,6 млрд. рублей.