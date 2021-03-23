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На камчатских оленей надели спутниковые ошейники

На камчатских оленей надели спутниковые ошейники

Шесть из десяти ошейников, которые для тестирования получил Камчатский край, установили на оленей-вожаков в двух оленеводческих звеньях Пенжинского и Олюторского районов. Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.

Прибор для отслеживания местонахождения оленей представляет собой ошейник со встроенным спутниковым датчиком, который каждые 15 минут передает координаты. Ошейники уже несколько дней установлены на животных, и сейчас можно наблюдать за перемещением оленей.

«Ошейник снимает показания со спутника. Пока мы можем наблюдать только траекторию движения животного. Но прибор имеет дополнительные функции: ошейник может реагировать на поведение животного. Если животное неожиданно начинает быстро и продолжительное время бежать, ошейник зафиксирует информацию и через 10 минут отправит на сервер. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что в табун зашли волки или другие хищники», - сказал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Вячеслав Черныш.

Министр отметил, что 6 ошейников, которые уже установлены, рассчитаны на 2,5 года службы. Они передают информацию на сервер каждые 15 минут. Еще 4 ошейника, которые будут переданы в оленеводческие звенья, рассчитаны на 4,5 года службы и сообщают информацию один раз в час.

«Эти ошейники нам передали представители компании-разработчика бесплатно: это новая модель, и производителю необходимо провести тестирование приборов в реальных условиях. Такое тестирование выгодно и нам: мы посмотрим, насколько эффективно будет применение именно этой модели в наших условиях. После окончания тестирования будет решаться вопрос о покупке таких датчиков во все оленеводческие звенья края, примерно по 4 ошейника на каждое звено», - сказал Вячеслав Черныш.

Добавим, ошейники со спутниковым передатчиком крепятся на оленей-вожаков стада. Периодически часть оленей выделяется из общего табуна и уходит за вожаком, со спутниковым ошейником их будет гораздо проще найти. Сейчас оленеводы ищут отколовшихся оленей по следам, задействуют вездеходы и снегоходы. Ошейники смогут сэкономить как средства на топливо, так и человеческие силы.

Напомним, на территории региона работают 9 оленеводческих предприятий. По итогам 2020 года общее поголовье составило более 43 тысяч оленей.

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