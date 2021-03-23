Готовятся поправки в правовой статус ТОР и СПВ

«Кабинет министров РФ на минувшей неделе одобрил законопроект, который предусматривает внесение изменений в федеральные законы, регламентирующие правовой статус территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, созданных в ДФО. Документ направлен для рассмотрения в Государственную Думу», – сообщил генеральный директор Корпорации развития Камчатки Константин Коротов.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, предложенные федеральным Правительством поправки, «позволят сделать такие территории более привлекательными для инвесторов, а также повысят экономический эффект от вложенных средств».

«Новая редакция федеральных законов декретирует упрощенный порядок принятия решений о создании ТОСЭР. Законопроект устраняет избыточные административные барьеры в сфере земельных отношений, строительства, таможенных операций. Заявки на получение статуса резидента территории опережающего развития и свободного порта Владивосток переводятся в электронную форму», – перечислил некоторые из новаций, вносимых в правовую основу деятельности ТОР и СПВ, Константин Коротов.

Законопроект также формирует исчерпывающий перечень предпринимательской деятельности, занятие которыми не позволяет получить статус резидентов территории опережающего развития и свободного порта Владивосток. В предыдущей редакции закона от 27 июля 2019 года указывается, что он не предоставляется структурам, «осуществляющим добычу нефти, добычу природного газа и (или) газового конденсата, заготовку древесины и их реализацию, а также банковскую, страховую или клиринговую деятельность, организациям, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг или негосударственными пенсионными фондами». Насколько список скорректирован, пока не сообщается.

Константин Коротов также отметил высокую эффективность и привлекательность преференционных механизмов, которыми могут воспользоваться резиденты ТОР и СПВ. Их востребованность и продуктивность отчетливо прослеживается на примере Камчатки. Инвестиции в её экономику со стороны резидентов ТОР уже превышают 16 с половиной миллиардов рублей. Ими создано почти 5 тысяч рабочих мест. Более 20 резидентов ввели в эксплуатацию заявленные ими объекты, еще несколько, как например, ООО «Озерки», вложившее в создание базы отдыха около 100 миллионов рублей, вышли на завершающую стадию реализации проектов.

«В этом списке есть немало деловых инициатив, сопровождает которые Корпорация развития Камчатки, и которые получили статус резидентов ТОР при поддержке и помощи КРКК. В их числе инновационный рыбоперерабатывающий завод ООО «Камчаттралфлот», осуществляющий широкие экспортные поставки продукции с высокой добавленной стоимостью. В создание предприятия инвестировано более 2,8 миллиарда рублей. В декабре прошлого года КРКК оказала компании помощь в получении статуса особо значимого инвестиционного проекта. Ранее Корпорация подготовила пакет документов, который позволил обществу с ограниченной ответственностью войти в состав резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка», – рассказал Константин Коротов.