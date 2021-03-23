20-летие мировой юстиции отметили на Камчатке

Торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате, состоялось 23 марта в Петропавловске-Камчатском. Участие в нем приняли представители судейского сообщества региона, законодательных и исполнительных органов власти Камчатского края.

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Копылов напомнил предысторию создания и становления мирового судейства в регионе.

«В марте 2000 года был принят закон «О мировых судьях Камчатской области», совместно разработанный Советом народных депутатов, администрацией Камчатской области и Управлением судебного департамента. Немалый вклад в подготовку закона внесла руководитель профильного депутатского комитета, а ныне вице-спикер Госдумы Ирина Анатольевна Яровая.

Чтобы институт мирового судейства на Камчатке эффективно заработал, пришлось преодолеть немало различных сложностей, в том числе материально-технического характера, но главное – надо было сформировать судейский корпус. В этой работе самое активное участие принимал региональный парламент. Первые мировые судьи Камчатки трудились в непростых условиях и доказали свой профессионализм на практике», – напомнил Андрей Копылов.

С образованием нового региона – Камчатского края – в 2008 году был принят закон «О мировых судьях Камчатского края». В настоящее время на Камчатке действуют 37 судебных участков, 17 из них находятся в муниципальных районах. Мировых судей назначает краевое Законодательное Собрание.

«Мировое судейство – это самое близкое к людям правосудие. Вы решаете важные для рядовых граждан вопросы, рассматриваете различные споры, защищаете законные права и свободы жителей. Земляки доверяют вам и знают, что всегда найдут здесь справедливость. Это и есть самая высокая оценка вашей работы», – сказал, обращаясь к мировым судьям, Андрей Копылов и пожелал им дальнейших успехов в работе.

Отличившимися сотрудникам ведомства он вручил Почетные грамоты, ценные подарки и Благодарности председателя Законодательного Собрания Камчатского края за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей и в связи с юбилейной датой.