Уголовное дело возбуждено в отношении директора Камчатского туристского информационного центра

Подозреваемая в присвоении денег директор АНО «КТИЦ» отстранена от работы – власти региона помогают правоохранительным органам в расследовании

По версии следствия, чиновница незаконно получила больше миллиона рублей.

Директор Камчатского туристского информационного центра (АНО «КТИЦ») Наталья Парастюк временно отстранена от исполнения должностных обязанностей. Это связано с возбуждением в отношении неё уголовного дела. По версии следствия, руководитель организации присвоила больше миллиона рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР.

«Правоохранительные органы проводят необходимую работу. Мы оказываем всяческое содействие. На момент проведения расследования до окончательного решения суда Наталья Юрьевна временно отстранена от должности директора Камчатского туристского информационного центра», — прокомментировала министр туризма Камчатского края Наталия Максименко.

Дело в отношении директора АНО «КТИЦ» возбуждено по части 4 статьи 160 УК (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере). По версии следствия, в период с января по март прошлого года руководитель организации подписала протоколы, которые стали основанием для издания приказов о выплате ей премий. Их общая сумма превысила миллион рублей. Уточняется, что директор АНО «КТИЦ» знала, что подобные выплаты ей устанавливаются не иначе как на основании решения правления организации. Тем не менее, она подписала документы «без согласования данного вопроса в установленном порядке с остальными членами правления и учредителем АНО «КТИЦ», говорится в сообщении СКР.