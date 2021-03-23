Системы постоянного мониторинга состояния окружающей среды будут развивать на Камчатке

Взаимодействие между правительством региона и Камчатским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обсудили губернатор края Владимир Солодов и начальник службы Вера Полякова. Участие во встрече также принял министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков.

Владимир Солодов поздравил Веру Полякову с профессиональным праздником — Днём работника гидрометеорологической службы, который ежегодно отмечается 23 марта, и передал приветственный адрес коллективу Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ходе встречи обсуждались основные направления совместной работы, в том числе по установке дополнительных гидрологических постов в отдалённых районах края. Вера Полякова предложила проработать вопрос о включении в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» систему мониторинга Камчатгидромета. По её словам, это позволит предоставлять жителям информацию службы в доступном и понятном формате.

Добавим, в 2018 году между правительством Камчатского края и Росгидрометом было подписано соглашение о взаимодействии, в рамках которого предусмотрено софинансирование службы федеральными и краевыми органами.

В ведомство Росгидромета на Камчатке входит региональный противолавинный центр, центр мониторинга загрязнения окружающей среды, гидрометцентр, служба автоматизированной системы передачи данных, служба средств измерений. В марте 2010 года структура управления пополнилась еще одним оперативно-производственным подразделением. На базе станции «Цунами» был создан Центр наблюдения и предупреждения о цунами.