Премия за добрые дела: прием заявок начался

Стартовал прием заявок на соискание ежегодной Премии МИРа. Сбор заявок на сайте конкурса проходит с 18 марта 2021 года до 15 августа 2021 года.

«Премия МИРа» – это конкурс, направленный на выявление современных героев среди граждан РФ и соотечественников, людей, которые своим примером способны мотивировать делать добрые дела», - сказала заместитель министра гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Виктория Подлесная.

В этом году юбилейная, десятая, Премия готовит много сюрпризов для участников. Представить свою инициативу можно в одной из 8 номинаций. Также у участников есть возможность стать победителем специальной номинации от партнеров конкурса – социальной сети «ВКонтакте».

«Рассказать о своих добрых делах всему миру можно на сайте премиямира.мы-мир.рф. Уникальность конкурса заключается в том, что каждый номинант, приславший полную и корректную информацию о своей деятельности, становится героем новостной статьи спецпроекта на сайте Молодежного информационного агентства «МИР» (миамир.рф) и в официальном сообществе Премии МИРа в «ВКонтакте» (vk.com/premiamira). В 2020 году участниками конкурса за добрые дела стали люди из 70 регионов России и 17 стран земного шара. Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в Общественной палате Российской Федерации в Москве», - поделилась Виктория Подлесная.

При подаче заявки необходимо выбрать одну из 8 номинаций:

1. Добрые новости – на премию могут претендовать журналисты, блогеры, редакторы интернет и печатных изданий, а также тележурналисты, режиссеры, чьи информационные материалы рассказывают о добрых делах, положительных поступках российских граждан и соотечественников, о положительных изменениях инфраструктуры, о невероятных преодолениях и героизме наших современников;

2. Здравая инициатива – присуждается активистам за популяризацию здорового образа жизни или деятельность, связанную с улучшением здоровья и качества жизни граждан России и соотечественников;

3. Добрая организация года – премия вручается лидерам или активистам благотворительных и общественных объединений, показавшим высокий результат работы, направленной на эффективное решение какой-либо актуальной социальной проблемы;

4. Экологическая ответственность – премия вручается лицам, реализующим проекты в сфере защиты окружающей среды;

5. #Вопреки – премия вручается людям с ограничениями по физическому здоровью, которые ведут активную социально значимую деятельность;

6. Подвиг – премия присуждается гражданам России и соотечественникам, совершившим благородные, героические и высоконравственные поступки в период с 2017 по 2020 год включительно;

7. Корпоративное добровольчество – номинация, в которой участвуют коммерческие компании и органы власти федерального, регионального и муниципального уровня, а также их структурные подразделения. Премия присуждается командам, эффективно практикующим корпоративное добровольчество и компаниям, осуществляющим программы корпоративной социальной ответственности;

8. Народная премия – вручается одному номинанту из числа финалистов по итогам народного голосования в сети Интернет, которое проходит на официальном сайте конкурса (премиямира.мы-мир.рф).

Организатором выступает Общероссийская молодежная общественная организация «МИР». С 2017 года торжественная церемония вручения Премии МИРа проходит в рамках фестиваля добра «Друг другу», посвященного общественным и благотворительным инициативам.