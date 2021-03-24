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Более двухсот телеконсультаций в год проводят врачи камчатской противотуберкулезной службы

Более двухсот телеконсультаций в год проводят врачи камчатской противотуберкулезной службы

Возможность удаленно оказывать медицинскую помощь и консультироваться с ведущими клиниками России появилась при включении Камчатского края в нацпроект «Здравоохранение».

В 2017 году Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер подключился к отечественной ВКС-платформе TrueConf Server, которая позволяет оперативно оказывать помощь тем, кто находится в отдалённых районах края и к кому не сможет оперативно добраться врач узкой квалификации.

«Наша противотуберкулезная служба – яркий пример успешного внедрения телемедицинских технологий. Чаще эти возможности мы используем внутри региона, работая с филиалами в отдаленных районах края, консультируя пациентов и их лечащих врачей. При этом мы не только видим и слышим друг друга, но также обмениваемся текстовыми и графическими данными. В период пандемии этот метод стал особенно актуален. Всего за год мы проводим более двухсот телеконсультаций и еще 30-40 сеансов связи со специалистами ведущих клиник России», – рассказал главный врач краевого противотуберкулезного диспансера Андрей Громов.

Кроме краевого диспансера, в структуру камчатской противотуберкулезной службы входят его филиалы в поселке Палана, в Карагинском и Олюторском районах, которые являются труднодоступными. С ними телеконсультации проводятся практически ежедневно. Что касается российских клиник, то на связи с камчатскими врачами коллеги из ведущих клиник Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Благодаря телемедицинским технологиям мы также получаем онлайн-консультации по спинальным больным. Это удобно и для самих больных, которые во время общения с врачами могут находиться где угодно и не тратить силы на приезд в учреждение», – отметил Андрей Громов.

Также врачи могут экстренно консультироваться друг с другом, пересылая данные о пациенте по защищенным каналам связи. Кроме того, стали возможны дистанционное обучение медиков и прямые трансляции хирургических операций, во время которых врачи могут задать интересующие их вопросы.

Телемедицина внедряется на Камчатке в рамках национального проекта «Здравоохранение» по федеральному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».

Напомним, 7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

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