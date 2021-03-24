Камчатские приставы «нарисовали» портрет злостного алиментщика

«Портрет должника по алиментам» составили сотрудники УФССП по Камчатскому краю и Чукотскому АО из 475 должников, опираясь на данные исполнительных производств, сообщили в ведомстве.

Всего на исполнении у судебных приставов Камчатского края и Чукотского АО находилось более 7 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментных платежей и задолженности по ним на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.

Больше всего должников проживают в Петропавловске-Камчатском, на втором месте Елизовский район, на третьем месте - жители Мильковского района. Наибольшие суммы задолжали неплательщики, проживающие Петропавловске-Камчатском — более 500 миллионов рублей.

Житель Камчатки и Чукотки, уклоняющийся от оплаты алиментов, согласно выводам приставов, это мужчина в возрасте от 25 до 45 лет, задолжавший в среднем 350 тысяч рублей и, в основном, имеющий официальный источник дохода. Это значит, что ежемесячно из его заработной платы или иного дохода перечисляются денежные средства в счет погашения задолженности и текущие платежи.

Приставы отметили, что в 2019 году ситуация среди алиментщиков была хуже — большая часть должников нигде не работала. А в 2020 году 415 должников были направлены в центр занятости населения, в результате отмечается положительная динамика по взысканию алиментных платежей.