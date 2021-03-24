 
В Петропавловске-Камчатском 16:58, 24 Марта, среда
ночью -6°C
днем 2°C
ветер 6,7 м/с
Завтра 25 Марта
-7 ... -1°C
ветер 5,8 м/с
Камчатка в порядке

Сотрудники полиции разыскивают гражданина, незаконно проникшего в чужой дом

Сотрудники полиции разыскивают гражданина, незаконно проникшего в чужой дом

Полицейские в Петропавловске-Камчатском устанавливают личность и местонахождение гражданина, который в конце феврале 2021 года незаконно проник в жилой дом по ул. Карьерная в краевом центре, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

Злоумышленник и его действия попали в поле зрения камеры видеонаблюдения.

Если вы узнали данного мужчину и располагаете информацией о местонахождении подозреваемого, просим сообщить по телефонам: 8 (415 2) 42-44-01; 8-924-784-30-03 или 02.


60

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых