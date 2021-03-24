Сотрудники полиции разыскивают гражданина, незаконно проникшего в чужой дом

Полицейские в Петропавловске-Камчатском устанавливают личность и местонахождение гражданина, который в конце феврале 2021 года незаконно проник в жилой дом по ул. Карьерная в краевом центре, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

Злоумышленник и его действия попали в поле зрения камеры видеонаблюдения.

Если вы узнали данного мужчину и располагаете информацией о местонахождении подозреваемого, просим сообщить по телефонам: 8 (415 2) 42-44-01; 8-924-784-30-03 или 02.



