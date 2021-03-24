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«Волшебный мир красок»

«Волшебный мир красок»

Творческую акцию для детей в пятый раз организовали депутаты Законодательного Собрания Камчатского края. На этот раз акция «Волшебный мир красок» состоялась 24 марта в художественной школе Петропавловска, сообщили в Законодательном собрании Камчатского края.

Главными гостями и участниками акции вновь стали дети с ограниченными возможностями здоровья и воспитанники детских садов.

Традиционную творческую акцию организовали краевые депутаты Татьяна Ткаченко и Андрей Стуков, а также их коллега из Городской Думы Марина Богданова при поддержке регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и благотворительного фонда «Молодежь. Камчатка. Спорт».

«Творчество играет огромную роль в жизни каждого ребенка, и особенно – у детей с ограниченными возможностями здоровья, ведь у них, как правило, нарушена связь с миром и коммуникация со сверстниками и взрослыми. Но они, как и все дети, – талантливые и способные. Чтобы их поддержать и вселить уверенность в себя, и родился в 2016 году наш проект «Волшебный мир красок». Реализовывать проект нам помогают педагоги детской музыкальной школы № 6 и детской художественной школы. С огромной любовью они готовятся ко встречам с особенными детьми, разрабатывают мастер-классы. Сегодня этот праздник вновь состоялся», – рассказала предысторию проекта «Волшебный мир красок» Татьяна Ткаченко.

Сначала малыши посмотрели концерт, подготовленный учащимися музыкальной школы № 6 и Камчатского краевого колледжа искусств. В путешествии по миру музыки ребят сопровождала преподаватель и концертмейстер колледжа искусств Елена Большакова.

После концерта состоялись традиционные мастер-классы, и каждый мог выбрать для себя дело по душе – рисование, лепку, аппликацию. Все работы были посвящены природе и животному миру Камчатки. Педагоги художественной школы и волонтеры помогали детям в создании их небольших шедевров.

«На протяжении пяти лет краевой благотворительный фонд «Молодежь. Камчатка. Спорт» проводит различные мероприятия для детей, в том числе приглашает детей с проблемами по здоровью, а также из детских садов 8-го избирательного округа в художественную школу, педагоги которой проводят для ребят мастер-классы, а музыкальная школа № 6 даёт праздничный концерт. Сегодня мы провели это мероприятие в очередной раз. Дети довольны, у родителей тоже остались положительные впечатления. А после мероприятия мы традиционно дарим каждому ребенку набор для творчества. Мы и далее будем работать в данном направлении», – подвел итоги акции Андрей Стуков, поблагодарив за содействие педагогов и руководство художественной школы, музыкальной школы № 6 и колледжа искусств.

По завершении мероприятия все маленькие гости «Волшебного мира красок» получили в подарок от Андрея Стукова полезный для дальнейшего творчества подарок – альбом, паззлы, фломастеры, набор гуаши и материалов для лепки.

законодательное собрание
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