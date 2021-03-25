 
В Петропавловске-Камчатском 11:26, 25 Марта, четверг
ночью -7°C
днем 0°C
ветер 6,4 м/с
Завтра 26 Марта
-9 ... 0°C
ветер 3,6 м/с
Камчатка в порядке

На Камчатке летом можно трудоустроить около 4 тысяч подростков

На Камчатке летом можно трудоустроить около 4 тысяч подростков

Временное трудоустройство и занятость несовершеннолетних в летний период стала главной темой на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством Виктории Сивак.

Заместитель председателя правительства Камчатского края отметила, что необходимо организовать занятость как можно большего числа несовершеннолетних в период летних каникул. При этом есть ряд категорий детей, трудоустройство которых нужно в первую очередь.

«Существует ряд детей, у которых отмечаются сложности в поведении, и они попадают в особую зону риска. Наша задача - выявить таких школьников и организовать их занятость в обязательном порядке. Нужно составить конкретный список таких детей, а также перечень работодателей и рабочих мест, которые они готовы предоставить несовершеннолетним во время летних каникул. При этом важна организация совместной работы как непосредственно муниципалитетов, так и краевых органов власти по организации трудоустройства и занятости детей, в том числе касаемо финансирования», — отметила Виктория Сивак.

Одна из задач сегодня — анализ возможности выполнения работодателями санитарных требований, рекомендованных главным государственным санитарным врачом по Камчатскому краю и прогнозирование количества создаваемых рабочих мест, а также подсчёт числа несовершеннолетних граждан, нуждающихся в трудоустройстве в летние месяцы 2021 года.

«По предварительным данным, прогнозная потребность в рабочих местах для трудоустройства подростков в 2021 году составляет порядка 4 тысяч единиц. В краевой столице предприятия и организации готовы предоставить 769 рабочих мест для подростков в летний период. В Елизовском муниципальном районе планируется организация трудовых отрядов на базе 11 образовательных организаций, в которых планируют трудоустроить 425 школьников. В Вилючинском городском округе запланирована организация трёх бригад по 15 человек на ряде объектов. В Мильковском муниципальном районе в планах - создание 131 рабочего места для подростков в районных организациях. Усть-Камчатский муниципальный район предварительно запланировал организацию 78 рабочих мест. Олюторский муниципальный район планирует охватить трудовой занятостью 59 подростков, Карагинский муниципальный район в период с июня по август планирует трудоустройство 35 человек», — сообщила министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталья Ниценко.

В продолжение темы министр образования Александра Короткова сообщила, что в летний период 2021 года краевым Минобром продолжится работа по трудоустройству несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. Учреждением, подведомственным министерству образования Камчатского края, осуществляется формирование трудовых отрядов, состоящих из несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. За летний период 2021 года планируется трудоустроить не менее 900 детей. Основными видами работ подростков станут озеленение и благоустройство территории парков и скверов, памятных мест, мест отдыха горожан, благоустройство территорий дошкольных и общеобразовательных организаций, сельскохозяйственные работы и другие доступные виды трудовой деятельности.

«В целях организации отдыха и оздоровления детей, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в летний период 2021 года министерством образования Камчатского края будет организована работа профильного патриотического детского оздоровительного лагеря «Армеец» на базе загородного стационарного детского оздоровительного лагеря «Восход». В «Армейце» отдохнут 60 несовершеннолетних. Особое внимание в указанном лагере будет уделено психолого-педагогическому сопровождению детей (групповые психологические тренинги и индивидуальные консультации). 70 детей, в том числе из «группы риска», будут отдыхать в православном военно-патриотическом лагере «Пересвет». В данном лагере военно-патриотической направленности для детей, помимо общих оздоровительных и досуговых мероприятий, будет организована специальная программа подготовки, позволяющая овладеть навыками армейского порядка и дисциплины, практическими приёмами обращения с оружием, грамотному поведению в экстремальных ситуациях», — сказала Александра Короткова.

В Камчатском крае проработан вопрос об организации страхования детей в период их нахождения в оздоровительных организациях и трудовых отрядах. Все дети Камчатского края, отдыхающие на территории края, а также вовлеченные в организованные трудовые процессы летом 2021 года, будут застрахованы.

18

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых