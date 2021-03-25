На Камчатке летом можно трудоустроить около 4 тысяч подростков

Временное трудоустройство и занятость несовершеннолетних в летний период стала главной темой на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством Виктории Сивак.

Заместитель председателя правительства Камчатского края отметила, что необходимо организовать занятость как можно большего числа несовершеннолетних в период летних каникул. При этом есть ряд категорий детей, трудоустройство которых нужно в первую очередь.

«Существует ряд детей, у которых отмечаются сложности в поведении, и они попадают в особую зону риска. Наша задача - выявить таких школьников и организовать их занятость в обязательном порядке. Нужно составить конкретный список таких детей, а также перечень работодателей и рабочих мест, которые они готовы предоставить несовершеннолетним во время летних каникул. При этом важна организация совместной работы как непосредственно муниципалитетов, так и краевых органов власти по организации трудоустройства и занятости детей, в том числе касаемо финансирования», — отметила Виктория Сивак.

Одна из задач сегодня — анализ возможности выполнения работодателями санитарных требований, рекомендованных главным государственным санитарным врачом по Камчатскому краю и прогнозирование количества создаваемых рабочих мест, а также подсчёт числа несовершеннолетних граждан, нуждающихся в трудоустройстве в летние месяцы 2021 года.

«По предварительным данным, прогнозная потребность в рабочих местах для трудоустройства подростков в 2021 году составляет порядка 4 тысяч единиц. В краевой столице предприятия и организации готовы предоставить 769 рабочих мест для подростков в летний период. В Елизовском муниципальном районе планируется организация трудовых отрядов на базе 11 образовательных организаций, в которых планируют трудоустроить 425 школьников. В Вилючинском городском округе запланирована организация трёх бригад по 15 человек на ряде объектов. В Мильковском муниципальном районе в планах - создание 131 рабочего места для подростков в районных организациях. Усть-Камчатский муниципальный район предварительно запланировал организацию 78 рабочих мест. Олюторский муниципальный район планирует охватить трудовой занятостью 59 подростков, Карагинский муниципальный район в период с июня по август планирует трудоустройство 35 человек», — сообщила министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталья Ниценко.

В продолжение темы министр образования Александра Короткова сообщила, что в летний период 2021 года краевым Минобром продолжится работа по трудоустройству несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. Учреждением, подведомственным министерству образования Камчатского края, осуществляется формирование трудовых отрядов, состоящих из несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. За летний период 2021 года планируется трудоустроить не менее 900 детей. Основными видами работ подростков станут озеленение и благоустройство территории парков и скверов, памятных мест, мест отдыха горожан, благоустройство территорий дошкольных и общеобразовательных организаций, сельскохозяйственные работы и другие доступные виды трудовой деятельности.

«В целях организации отдыха и оздоровления детей, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в летний период 2021 года министерством образования Камчатского края будет организована работа профильного патриотического детского оздоровительного лагеря «Армеец» на базе загородного стационарного детского оздоровительного лагеря «Восход». В «Армейце» отдохнут 60 несовершеннолетних. Особое внимание в указанном лагере будет уделено психолого-педагогическому сопровождению детей (групповые психологические тренинги и индивидуальные консультации). 70 детей, в том числе из «группы риска», будут отдыхать в православном военно-патриотическом лагере «Пересвет». В данном лагере военно-патриотической направленности для детей, помимо общих оздоровительных и досуговых мероприятий, будет организована специальная программа подготовки, позволяющая овладеть навыками армейского порядка и дисциплины, практическими приёмами обращения с оружием, грамотному поведению в экстремальных ситуациях», — сказала Александра Короткова.

В Камчатском крае проработан вопрос об организации страхования детей в период их нахождения в оздоровительных организациях и трудовых отрядах. Все дети Камчатского края, отдыхающие на территории края, а также вовлеченные в организованные трудовые процессы летом 2021 года, будут застрахованы.