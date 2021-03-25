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Камчатка в порядке

За гибель рабочего на производстве родственники получили компенсацию благодаря прокуратуре

За гибель рабочего на производстве родственники получили компенсацию благодаря прокуратуре

После вмешательства прокуратуры родственнице работника, погибшего в результате несчастного случая на производстве, выплачена компенсация, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

В конце октября 2019 года на территории металлобазы в г. Елизово во время резки металла мужчина получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался в лечебном учреждении.

ООО «Адмирал», по запросу которого погибший исполнял работы, трудовой договор или договор на оказание услуг с ним не заключало.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об установлении факта трудовых отношений и взыскании компенсации морального вреда.

В суде утверждено мировое соглашение с представителями потерпевшей стороны, согласно которому ООО «Адмирал» признало факт трудовых отношений и обязалось выплатить родственнице погибшего работника компенсацию морального вреда. В настоящее время деньги выплачены.

Также материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование обстоятельств совершенного преступления.

Результаты расследования контролируются прокуратурой.

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