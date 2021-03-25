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На одну вакансию в сфере культуры в Камчатском крае претендуют три человека

На одну вакансию в сфере культуры в Камчатском крае претендуют три человека

Накануне Дня работника культуры, который в России отмечают сегодня, 25 марта, аналитики компании HeadHunter проанализировали вакансии и резюме профессиональной отрасли «Искусство, развлечения, масс-медиа», размещенные в Камчатском крае за последние 12 месяцев, сообщили в пресс-службе hh.ru.

В топ-5 самых востребованных у работодателей специализаций вошли «Музыка» (39% от общего числа вакансий сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа»), «Дизайн, графика, живопись» (21%), «Журналистика» (11%), «Казино и игорный бизнес» и «Журналистика» (по 9%) «Мода» (8%).

«Предпочтения соискателей распределились иначе: среди тех, кто ищет работу в сфере культуры, наиболее популярны такие направления, как «Дизайн, графика, живопись» (39%), «Фотография» (20%), «Журналистика» (18%), «Издательская деятельность» (17%), «Литературная, Редакторская деятельность» (16%). На одну вакансию претендуют в среднем три человека – конкуренция выше средней по рынку Камчатского края, - добавляет Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток – Отмечу, что 80% соискателей данной профессиональной сферы рассчитывают работать полный рабочий день, а опыт работы у большинства (44%) превышает шесть лет».

Среди особенностей профессиональной сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа» можно выделить значительную долю удаленных сотрудников: 36% готовы трудится вне офиса. Ключевыми преимуществами такого формата работники культуры считают возможность самостоятельно распределять своё рабочее время, экономию времени и денег на дорогу, а также возможность работать из другого региона или страны.

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