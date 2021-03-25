ПФР просит работодателей передавать документы работников для назначения пенсии в электронном виде

Камчатское отделение ПФР призывает работодателей позаботиться о своих сотрудниках и заключить с Пенсионным фондом соглашение об электронном информационном взаимодействии по предоставлению документов для назначения пенсии.

Благодаря этому, работодатели сэкономят также и свое время.

«Нет необходимости Вашему сотруднику лично обращаться на прием в клиентские службы территориальных органов ПФР, его документы Вы можете передать в электронном виде. При этом сотруднику не потребуется отпрашиваться с работы и длительно отсутствовать на рабочем месте, а также самостоятельно собирать необходимые документы (их запросит специалист ПФР)», - сказали в ПФР.

Работодатель вправе обращаться за установлением страховой пенсии застрахованным лицам, состоящим в трудовых отношениях с ним, с их письменного согласия (ч. 3 ст.21 Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ). Работодатель может направить заявление и документы, необходимые для установления пенсии, в электронном виде по защищенным каналам связи (Административный регламент от 23.01.2019 № 16п).

Важно отметить, при обращении за заблаговременной подготовкой документов через работодателя, документы с согласия работника будут направляться по защищенным каналам связи, документы на бумажных носителях не представляются.

ОПФР по Камчатскому краю приглашает всех работодателей Камчатки к более активному взаимодействию по данному направлению.