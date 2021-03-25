Спрос на ипотечные кредиты на Камчатке вырос в два раза

На Камчатке интенсивно растет спрос на ипотечные кредиты, сообщил директор АО «Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» Сергей ПЕРМЯКОВ.

«Увеличение спроса началось в четвертом квартале 2020 года, когда стали активно присоединяться различные льготные ипотечные программы», - отметил глава «КАИЖК».

Особый интерес камчатцев изначально вызвала льготная программа «Дальневосточная ипотека», которая заработала с апреля 2020 года.

«Тогда к нам обратилось много желающих, мы начали формировать очередь, - рассказал Сергей Пермяков. - Но люди столкнулись с проблемой нехватки новостроек в городских агломерациях. Соответственно, камчатцы начали интересоваться вторичным рынком жилья в сельской местности и заключать сделки по его приобретению. Таких сделок немного, там не менее, это жилье покупается стабильно. Активнее всего камчатцы обращаются за «вторичкой» в Елизовском районе. По сути, это сегодня единственная в крае площадка, где приобретается жилье на вторичном рынке по программе «Дальневосточная ипотека». К сожалению, пока мы не можем выйти на тот объем, который позволяет финансирование программы, именно в силу отсутствия новостроек в городах».

«Несмотря на возникшие сложности с «Дальневосточной ипотекой», на примере нашей организации мы видим увеличение спроса на ипотечные кредиты на Камчатке в два раза относительно аналогичного периода прошлого года», - подчеркнул Сергей Пермяков.

Особенно востребована среди камчатцев программа перекредитования, когда люди, ранее взявшие ипотечные кредиты, получили возможность снизить финансовую нагрузку, уменьшив процентную ставку по действующим ипотечным кредитам.

Высок спрос на ипотеку под залог имеющегося имущества, военная ипотека, ипотечные программы с элементами государственной поддержки для социальных категорий граждан. В Камчатском крае действуют региональные льготы для отдельных категорий граждан, которые позволяют получить социальную выплату на первоначальный взнос по ипотечному жилищному кредитованию.

Увы, увеличившаяся доступность ипотечных кредитов имеет и свою малоприятную сторону - неизбежно приводит к увеличению стоимости квадратного метра жилья.

«Эту проблематику правительство Камчатского края сразу увидело, и сейчас активно обсуждаются конкретные планы по развитию строительства. Как известно, ипотечное кредитование – это в числе прочего и стимулирование строительной отрасли», - отметил Сергей Пермяков.

Отметим, в год на полуострове вводится 40-45 тысяч квадратных метров жилья. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поставил задачу перед профильными органами власти выйти на объём не менее 100 тысяч квадратных метров, чтобы доступное жильё было на Камчатке, а жители могли воспользоваться мерами поддержки, которые действуют на Дальнем Востоке.

Справка:

Заемщиками по программе «Дальневосточная ипотека» могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с несовершеннолетним ребенком. Льготный кредит доступен на покупку в Дальневосточном федеральном округе квартиры в новостройке, приобретение готового жилья у застройщика, а также готового объекта у физических и юридических лиц на территории сельских поселений округа.

Ставка по программе составляет 2 процента, срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн. рублей при минимальном первоначальном взносе 20 процентов от стоимости недвижимости. Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы.