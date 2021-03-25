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Камчатка в порядке

ООО «УЖКХ» оштрафована за длительное отсутствие холодной воды в доме

ООО «УЖКХ» оштрафована за длительное отсутствие холодной воды в доме

По постановлению прокуратуры краевого центра к административной ответственности привлечено ООО «УЖКХ г. Петропавловска-Камчатского».

«Из-за аварии в подвальном помещении многоквартирного дома по ул. Морская ночью 16 января 2021 года не осуществлялась подача холодной воды свыше нормативных 4-х часов. Дом находится под управлением ООО «УЖКХ г. Петропавловска-Камчатского», - сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Надзорное ведомство в отношении ООО и его директора возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом с грубым нарушением лицензионных требований).

Государственная жилищная инспекция признала их виновными в совершении административного правонарушения и назначила наказание в виде штрафа на сумму 25 и 125 тыс рублей соответственно.

По представлению прокуратуры города Петропавловска-Камчатского виновное должностное лицо управляющей компанией привлечено к дисциплинарной ответственности.

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