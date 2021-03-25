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Петропавловск готовит проекты для благоустройства

Петропавловск готовит проекты для благоустройства

В городском округе подготовлен проект благоустройства общественной территории по ул. Циолковского, 30. В настоящее время он отправлен на экспертизу. При положительном заключении будет заключен договор с подрядной организацией на выполнение работ.

Проект включает обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, установку малых архитектурных форм (скамейки, урны). Вдоль тротуаров предусмотрено устройство линии электроснабжения и освещения сквера светодиодными светильниками. Все работы планируется провести в летний период. Перед началом благоустройства предварительно будут установлены информационные стенды, предупредительные знаки и указатели.

Напомним, что в 2021 году в краевом центре в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены две общественные территории – по ул. Циолковского, 30 и площадка на въезде в город у стелы «Пакетботы Св. Апостол Петр и Св. Апостол Павел». Определить общественную территорию, которая будет благоустроена в 2022 году, смогут жители в ходе голосования с 26 апреля по 30 мая на платформе https://za.gorodsreda.ru/. В список войдут 8 территорий, из которых выберут одну.

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