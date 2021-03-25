Артём НИКИТИН: «Биологическая защита промышленных предприятий Камчатского края находится в хорошем состоянии"

Об этом было сказано на заседании противоэпизоотической комиссии, которая состоялась под руководством Артёма Никитина, главы агентства по ветеринарии Камчатского края.

В рамках мероприятия была рассмотрена ситуация со случаем возникновения африканской чумы свиней в Магадане. Как сообщил Артём Никитин, Магаданская область сходна по экономическим, географическим признакам с Камчатским краем. В связи с чем на заседании обсудили меры, принимаемые для биологической защиты промышленных предприятий края и сочли их удовлетворительными.

«На заседании противоэпизоотической комиссии были рассмотрены все риски возникновения данного заболевания в Камчатском крае. Установлено, что биологическая защита промышленных предприятий региона является удовлетворительной и может противодействовать возникновению африканской чумы свиней. При этом вызывает опасение содержание животных в частном секторе. Невозможно в полной мере проследить за тем, что владельцы используют в качестве корма животных. К примеру, не обработанные термически пищевые отходы нельзя использовать в корм свиньям», — отметил Артём Никитин.

Одним из решений на заседании противоэпизоотической комиссии было проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости скармливания домашним свиньям непроваренных пищевых отходов. Руководитель краевого агентства по ветеринарии отметил, что лучше вообще отказаться от такого вида корма для животных. Также будет усилен мониторинг по раннему обнаружению вируса.

В заседании комиссии приняли участие представители Россельхознадзора, которые в свою очередь усилят работу на транспорте, воздушных и морских воротах Камчатского края, на предмет обнаружения несанкционированного ввоза продукции животного происхождения, в частности продукции свиноводства.

Также по итогам заседания решено усилить контроль за местами реализация кормов для животных во избежание попадания в частные подворья продукции, содержащей вирус африканской чумы свиней.