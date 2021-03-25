Не разовая акция: на Камчатке установили два уникальных детских активных протеза кисти и предплечья и один бионический протез

Компания «Моторика», резидент Сколково, запустила проект «Доступная среда» по обеспечению высокотехнологичными средствами реабилитации в Камчатском крае, сообщили в региональном министерстве социального благополучия и семейной политики края.

Представители компании привезли на полуостров два детских активных протеза кисти и предплечья и один бионический протез руки с внешним источником энергии. В течение нескольких дней резиденты Сколково совместно со специалистами ГУП «Протект» настраивали высокотехнологичные приборы и проводили примерку.

«Подобные протезы позволяют достаточно быстро и легко освоиться пациентам в быту. Они дают мотивацию к полноценной и активной жизни. При помощи таких протезов можно плавать в бассейне, прыгать через скакалку, управлять велосипедом, самокатом. Для людей, которые из-за травм и болезней оставили свои профессии, они позволяют в первую очередь быстро социализироваться и остаться в своей профессии», – рассказал директор по региональному развитию компании «Моторика», резидента инновационного центра «Сколково», Руслан Садыков.

Компания «Моторика» производит уникальные протезы, аналогов которым нет в мире. На сегодня активные и бионические протезы изготавливаются в инновационном центре Сколково и поставляются в 12 стран.

«Уникальность протезов состоит в том, что их могут использовать дети начиная с двух с половиной лет, то есть ребёнок с пелёнок может привыкать к протезу, адаптироваться к нему постепенно. К примеру, сегодня он берёт стаканчик, а завтра может уже и нитку в иголку вставить. Эти навыки можно приобрести в процессе реабилитации, в течение первого года после установки протеза», – добавил Руслан Садыков.

Для пациентов установка протезов совершенно бесплатна. Оплата высокотехнологичного оборудования проходит через Фонд социального страхования, то есть это полностью субсидируется государством.

«Для Камчатки установка бионического протеза уникальна. Это первый протез подобного уровня, который установили у нас в регионе. Для того чтобы получить протез, его сегодняшней обладательнице потребовалось больше года. Сейчас наша задача - сделать так, чтобы от момента заявки до установки подобных протезов проходило несколько месяцев, а не лет. Мы планируем 26 марта провести рабочую встречу по реализации стратегической инициативы АСИ «Доступная среда» и проекта «Новое качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья». Цель встречи - не только обеспечить полноценный доступ людей с ограниченными возможностями здоровья к высокотехнологичным современным техническим средствам реабилитации, повысить качество их жизни, но и свести на нет все бюрократические препоны, с которыми сталкиваются люди, и сократить до минимума время получения так необходимого им протеза», – рассказала министр социального благополучия и семейной политики края Анастасия Федорова.

Встреча пройдет при участии общественного представителя АСИ в Камчатском крае по предпринимательству и технологиям, представителей министерства здравоохранения, регионального отделения Фонда социального страхования по Камчатскому краю, главного бюро медико-социальной экспертизы и российского разработчика высокотехнологичных протезов «Моторика».