Камчатке выделены дополнительные средства на лечение больных коронавирусом

Дополнительное финансирование на приобретение медикаментов выделено из резервного фонда Правительства РФ, сообщили в краевом министерстве финансов.

В условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции с учетом поставленных Правительством РФ задач по увеличению продолжительности активной жизни и повышению состояния здоровья населения все более значительную роль приобретает поддержка сферы здравоохранения. Об этом сообщил министр финансов Камчатского края Александр Бутылин.

«На текущей неделе бюджету Камчатского края за счет средств резервного фонда Правительства РФ дополнительно выделены ассигнования на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в сумме 21 миллион рублей. Указанные ассигнования оперативно доведены министерством финансов Камчатского края главному распорядителю бюджетных средств для предоставления учреждениям здравоохранения. Всего в 2021 году за счет средств федерального бюджета (без учета средств краевого бюджета) на профилактику и борьбу с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции министерству здравоохранения Камчатского края было выделено 47,8 миллиона рублей», — сказал Александр Бутылин.

Напомним, в регионе организована масштабная работа по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Волонтёры осуществляют бесплатную доставку на дом лекарственных препаратов пациентам, находящимся на амбулаторном лечении. На сегодня больше 11 тысяч человек получили бесплатные медикаменты. К данной работе также подключились предприниматели и организации края, которые обеспечивают волонтёров горячим питанием, посудой, проездными билетами.