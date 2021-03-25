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На Камчатке определяют территории для синхронизации работ по строительству и благоустройству социальных объектов

На Камчатке определяют территории для синхронизации работ по строительству и благоустройству социальных объектов

Минстроем региона определяется перечень социально значимых объектов, реализующихся в рамках национальных проектов, и прилегающих к ним территорий в муниципальных образованиях, которые необходимо благоустроить. Синхронизация будет проводиться во исполнение поручения губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

«После завершения строительных работ зачастую люди могут оставаться недовольны: детский сад или физкультурный комплекс обеспечивают их долгожданной инфраструктурой, однако вокруг пространство может не соответствовать пожеланиям жителей, – рассказал главный архитектор Камчатки Михаил Кудряшов. – В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», который осуществляется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», будут разработаны эскизные проекты, где мы предусмотрим парковочные пространства, детские или спортивные площадки, мощение, озеленение, установку малых архитектурных форм или иные дополнительные мероприятия. Все они будут обсуждаться с жителями, чтобы в дальнейшем окружающая их городская среда стала удобной, привлекательной и безопасной».

В рамках синхронизации работы в первую очередь предполагается рассмотреть варианты преображения дворового пространства между строящимся детским садом и жилыми домами на улице Циолковского, территорию вокруг будущего физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Океанской и другие.

«Перечни объектов для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на текущий год определены и находятся в аукционных процедурах. На 2022 год жители Петропавловска-Камчатского, Елизова, Вилючинска, Милькова и Усть-Камчатска смогут выбрать территории для благоустройства в рамках голосования на всероссийской платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. На будущие периоды мы также будем определять территории с высокой социальной значимостью и с учетом замечаний граждан», – отметил Михаил Кудряшов.

Проект всероссийского голосования за объекты благоустройства на будущий год в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» запускают Минстрой России и АНО «Диалог Регионы», и его цель - вовлечь граждан в жизнь города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут включены в адресный перечень для благоустройства на 2022 год.

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