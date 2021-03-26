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Новые налоговые льготы для бизнеса готовят камчатские депутаты

Новые налоговые льготы для бизнеса готовят камчатские депутаты

Пакет налоговых льгот для предпринимателей готовят к принятию на ближайшей сессии Законодательного Собрания Камчатского края.

Налоговые льготы предусмотрены в связи с отменой ЕНВД, а также для участников нацпроекта «Производительность труда».

Рассмотрение законопроекта, подготовленного исполнительными органами власти Камчатского края, состоялось 26 марта на заседании бюджетного комитета краевого парламента под руководством Евгения Ермоленко.

Так, в связи с тем, что Камчатский край в 2021 году приступил к реализации нацпроекта «Производительность труда», предлагается ввести инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль для организаций – участников нацпроекта «Производительность труда». Вычет составит 50 % от расходов организации на вновь созданные основные средства.

«Льготу предлагается распространить на участников нацпроекта «Производительность труда» в сфере сельского хозяйства, обрабатывающего производства, строительства, транспортировки и хранения. Сейчас в нацпроект «Производительность труда» вступили 9 камчатских предприятий, а в дальнейшем мы рассчитываем вовлечь до 68 предприятий, поэтому такая налоговая льгота станет для них стимулом и, безусловно, принесет пользу экономике края», – оценил предлагаемую новацию зампредседателя депутатской группы по контролю за нацпроектами Владимир Агеев.

Предлагается также ввести налоговые льготы в связи с отменой с 1 января 2021 года системы ЕНВД.

«Для «бесшовного» перехода с ЕНВД на «упрощенку» и поддержки предпринимателей, которые из-за этого понесли определенные затраты, предлагается на 2021 год установить сниженные льготные ставки», – сообщил председатель бюджетного комитета Евгений Ермоленко.

Законопроектом предусмотрено, что ставки будут снижены до 4 % (вместо 6 %) c объекта «Доходы» и до 7,5 % (вместо 10 %) c объекта «Доходы минус расходы».

В число предлагаемых льгот вошла также поддержка предпринимателей в сфере общественного питания. Данная отрасль серьезно пострадала в период ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции.

«По предварительным расчетам, стоимость этого пакета налоговых льгот составит около 85 млн рублей, но в случае закрытия предприятий, ликвидации рабочих мест потери будут значительно серьезнее и затронут большое число людей, поэтому мы продолжим работу над законопроектом и будем рекомендовать сессии Законодательного Собрания принять его», – подытожил Евгений Ермоленко.

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