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Камчатка в порядке

Качество обучения в школах Камчатки оценят федеральные эксперты

Качество обучения в школах Камчатки оценят федеральные эксперты

В школах Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска в апреле проведут оценку качества обучения для дальнейшей модернизации сферы образования.

В результате будут выработаны конкретные рекомендации, призванные повысить качество получаемых на полуострове знаний. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов в ходе программы "Камчатка: итоги недели".

"Я договорился с Академией министерства просвещения, что мы внимательно проанализируем школы Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизова на предмет современных технологий, используемых в процессе обучения и готовности к внедрению стандартов, которые планируется утвердить в ближайшие годы. Эта работа будет проведена для того, чтобы Камчатка стала передовым регионом и мы опробовали те технологии, которые в ближайшие годы развернут по всей стране", — сказал Владимир Солодов.

Он уточнил, что группа экспертов приедет на полуостров в апреле. Также глава региона отметил высокий уровень профессионализма учителей полуострова.

«Могу отметить, что мы гордимся нашими учителями, многие из которых отмечены заслуженными наградами и почетными званиями на федеральном уровне. Уверен, что это создаёт основу для того, чтобы наш регион был передовиком в части образования», - сказал Владимир Солодов.

Губернатор отметил, что акцент в том числе будет сделан на профориентацию и развитие предпрофессиональной подготовки, а также формирование у ребят экологического мышления.

«С точки зрения экологии мы также планируем стать пилотным регионом. К счастью, у нас есть возможность проводить уроки бережного отношения к природе на открытом воздухе. Нам нужно это отработать и потом предлагать к внедрению по всей России», — сказал глава региона.

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