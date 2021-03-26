Завершено строительство второго детского сада в городе Елизово. Детский сад на улице Геофизической в городе Елизово возводился с прошлого года в рамках национального проекта «Демография».

«Разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного учреждение на улице Геофизической получено, муниципальные власти запустили процедуру по постановке объекта на кадастровый учет. Здание состоит из пяти блоков, соединённых переходной галереей. В одном из блоков предусмотрен бассейн для проведения общеоздоровительных и укрепляющих занятий, а также музыкальный и танцевальный залы», – сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Тимофей Смирнов.

Детский сад на улице Геофизической рассчитан на 260 мест, таким образом, в два новых детских сада в Елизово в 2021 году пойдут более 400 детей Елизовского района, что существенно сократит очередь в детские сады.

«Списки очередников сформированы. После завершения процедур по передаче имущества муниципальному предприятию начнется лицензирование, – рассказал министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев. – Гарантийные обязательства подрядчика составляют три года».

В феврале этого года заместитель председателя правительства Камчатского края Тимофей Смирнов провел рабочие совещания в двух детских садах в Елизовском районе, в которых также принимали участие руководство муниципального образования, ресурсоснабжающие организации и подрядчики. На совещании Тимофей Смирнов особо подчеркнул важность постоянного конструктивного взаимодействия всех участников строительного процесса под контролем правительства края.