58% дальневосточников обычно не берут больничный и продолжают ходить на работу: hh.ru

Аналитики hh.ru изучили резюме россиян, открытые в феврале-марте этого года и выяснили, как часто и в каком контексте соискатели упоминают covid-19.

Оказалось, что в марте соискатели в три раза чаще стали сообщать в своих резюме о наличии прививки от коронавируса. В большинстве случаев это медики, производственные специалисты и строители.

«Обычно факт наличия прививок от тех или иных заболеваний не находит отражения в резюме. Например, про те же прививки от гриппа в лучшем случае пишут медики – но рассказывая о своем опыте работы, а не о личной вакцинации. Однако covid-19 однозначно стал исключением. Сегодня многие соискатели считают наличие прививки от коронавируса своим конкурентным преимуществом. Кстати, в три раза выросло упоминание и о наличии антител к данному вирусу – соискатели тоже рассматривают это как одно из своих достоинств», - отмечает Ксения Аверина, директор hh.ru Дальний Восток.

Довольно часто в резюме коронавирус встречается в опыте работы – не только у врачей и медсестер, но и у операторов call-центров, охранников, специалистов по работе с персоналом. В некоторых случаях инфекция фигурирует как причина увольнения с предыдущего места трудоустройства: количество резюме, в которых соискатели сообщают, что потеряли работу из-за covid-19, в марте выросло в 1,5 раза по сравнению с февралем.

В вакансиях, как правило, требования к ковид-статусу и наличии прививки не указываются. Дело в том, что требование о наличии справки об отсутствии коронавирусной инфекции будет являться дискриминационным фактором при трудоустройстве для большинства работников, так как не относится к деловым качествам. Существует перечень категорий сотрудников, для которых профилактическая прививка будет обязательной для работы, но он совсем небольшой: к таким профессиям относятся прежде всего работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания.

Если работодатель настаивает на справке, то общая рекомендация — сослаться на статьи Трудового Кодекса Российской Федерации и попросить работодателя ссылку на документ, в соответствии с которым работник должен предоставить эту информацию. Если это не помогло, то у работника есть право на обращение в трудовую инспекцию.

Напомним, по результатам опроса соискателей, который провела Служба исследований hh.ru в конце 2020 года, 58% жителей Дальневосточного федерального округа обычно не берут больничный и продолжают ходить на работу как обычно, если простывают, но температура отсутствует – таковы В целом по России доля таких респондентов схожа – 56%

Еще 4% жителей ДВФО берут больничный, но приходят на работу, 8% – оформляют больничный лист, но трудятся дистанционно, столько же – остаются дома и работают удаленно без официального больничного. 4% больничный не берут, но при этом остаются дома и не работают. И лишь 17% жителей Дальнего Востока при простуде обычно оформляют больничный, остаются дома и не работают.

На вопрос о том, приходят ли их коллеги на работу простуженными, большинство жителей Дальнего Востока ответили положительно: 8% отмечают, что это происходит регулярно, 42% – отмечают, что такое случается время от времени, 33% говорят, что это бывает, но редко. Только 13% рассказали, что их коллеги никогда не приходят на работу с простудными заболеваниями.