Фотоальбом о Владиславе СКВОРЦОВЕ презентуют в Камчатской краевой библиотеке

6 апреля в 18:00 в актовом зале библиотеки состоится презентация фотоальбома, посвященного жизни и профессиональной деятельности Владислава Скворцова – главы города Петропавловска-Камчатского в 2004-2011 годах, сообщили в Камчатской краевой библиотеке им. Крашенинникова.

Он прожил на Камчатке 28 лет. Работал в Камчатском морском пароходстве, в администрации Камчатской области, в аппарате губернатора, возглавлял администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа.

Скворцов всегда был в гуще экономических проблем и политических событий. В его работе были успехи и неудачи, проблемы и правильные решения, слаженная работа и конфликты.

В 2014 году Владислав Скворцов трагически погиб при пожаре в собственном доме.

В память о нем друзьями и соратниками была издана книга с памятными фотографиями. Она рассказывает о его трудовой деятельности, успехах, семейной и духовной жизни.

На вечер будут приглашены издатели альбома, члены семьи, коллеги и друзья Владислава Скворцова – все те, кто помнит его и уважает.

Вход свободный.

Возрастные ограничения:12+.

Телефон для справок: 25-23-55.