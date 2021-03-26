Снова за парту: родители камчатских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку

25 марта на Камчатке во всех 14 муниципалитетах региона более 300 родителей школьников сдавали ЕГЭ по русскому языку, сообщили в Министерстве образования региона.

Камчатские родители всегда активно принимают участие в этой акции, им интересно сдать выпускной экзамен и понять, с чем их детям, выпускникам 11-классов, придется столкнуться уже совсем скоро.

Мамы и папы прошли все предэкзаменационные процедуры: проверку по спискам, предъявление паспортов, измерение температуры, проверку рамкой металлоискателя, рассадку в аудитории, подробный инструктаж, заполнение бланков.

«Мы сегодня создали в пункте приема экзамена такие же условия для родителей, какие будут на экзамене у их детей. Это сделано для того, чтобы родители поняли, что ничего страшного и непонятного в процессе написания ЕГЭ нет. После пробного экзамена родители смогут психологически настроить ребенка на сдачу экзаменов», - объяснила руководитель пункта проведения экзамена Светлана Войнова.

Для родителей была подготовлена упрощённая версия экзамена по русскому языку, были представлены разные типы заданий. На выполнение давалось 30 минут, а экзамен для их детей будет длиться 3-4 часа.

«Волнение, конечно, было, хоть я понимала, что это пробный экзамен, что никто меня оценивать не будет. Вчера с дочерью, которая в этом году будет выпускаться из школы, тренировались перед экзаменом, она мне помогала. На экзамене нам все подробно рассказали, ответили на вопросы. Задания несложные, думаю, что справилась на «отлично», - рассказала участница акции Оксана Барсовкина.

В Петропавловске-Камчатском тридцать два родителя выпускников из разных городских школ вновь сели за парты, чтобы проверить свои знания по русскому языку. К ним присоединилась чемпионка России и мира по самбо, краевой депутат Светлана Галянт, которая решила поддержать родителей и принять участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

«Самый главный посыл данной акции - успокоить родителей и детей, чтобы они поняли, что любое испытание преодолимо. Хорошо, что в Камчатском крае есть возможность ознакомить родителей поближе с процедурой сдачи ЕГЭ. Теперь они смогут объяснить детям, что в ЕГЭ нет ничего страшного и настроить их на хороший результат», - поделилась впечатлениями Светлана Галянт.

После того как родители написали ЕГЭ, они смогли узнать свои результаты и задать все волнующие их вопросы.

Напомним, в этом году ЕГЭ сдадут только те выпускники, которые планируют поступление в вуз. Остальные одиннадцатиклассники напишут ГВЭ - государственный выпускной экзамен.