«Точка роста»: школьники села Эссо создали проект современного скейт-парка

Школьники из Эссо в центре цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста", созданного на базе школы в 2019 году в рамках национального проекта "Образование", разработали проект современного скейт-парка.

«Наша «Точка роста» оборудована по последнему слову техники. Я часто говорю ребятам, что если бы такое оборудование было, когда я был учеником, то я бы жил в школе. Школьникам интересно изучать новые технологии, при этом все навыки пригодятся им при выборе будущей профессии. Ребята захотели осовременить место, где они живут, и разработали проект «Скейт-парк», - рассказал педагог центра «Точка роста» в Эссо Антон Зонов.

Школьники провели анкетирование среди молодежи на тему, какой объект они хотели бы видеть у себя в селе. Большинство выбрало скейт-парк. Для скейт-парка подобрали два предполагаемых места строительства, разработали концепцию и создали 3D-макет.

«В парке мы хотим установить различные фигуры, конструкции и препятствия для райдеров. Там можно будет кататься не только на скейтбордах, но и на велосипедах BMX, роликах и самокатах, проводить соревнования», - поделились своими планами школьники из «Точки роста» села Эссо.

Свой проект «Скейт-парка» ребята представили депутатам районной думы. Сейчас команда школьников вместе с педагогами «Точки роста» занимаются разработкой специального приложения для телефона, в котором будут доступны современные цифровые карты села Эссо. Школьники во время занятий делают фото и видео села с помощью квадрокоптеров. Важно, что дети сами выступают инициаторами и авторами проектов, они лучше знают, чего не хватает им для того, чтобы идти в ногу со временем, обучаясь в удаленной сельской школе.

«У многих детей и родителей свежа память о фильме «Матрица», где герои погружались в параллельную реальность, моделировали ее, жили в ней. Кто бы мог подумать, что подобные технологии доступны сегодня не где-нибудь, а в сельской школе благодаря «Точкам роста». Особый интерес вызывает у детей технология 3D-моделирования и печати, система виртуальной реальности. Кроме того, учащиеся начальной школы активно задействованы в шахматном образовании», - рассказывает руководитель центра Артем Долженко.

«Точка роста» оборудована системой виртуальной реальности, 3D-принтером, современными ноутбуками, интерактивной панелью, квадрокоптерами, новейшим оборудованием для преподавания предмета ОБЖ, графическими станциями и планшетами, мощным лазерно-гравировочным станком и робототехническим оборудованием, что позволяет реализовывать большой спектр проектов общеобразовательных предметов и дополнительных программ.

В «Точку роста» Быстринской школы с большим интересом ходят школьники с 1 по 11 класс, она во многом стала центром школьной жизни.

Напомним, в прошлом году в рамках нацпроекта «Образование» в муниципалитетах Камчатского края открылись десять центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в сентябре этого года откроются еще 10, которые будут иметь естественно-научную направленность.