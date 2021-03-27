Александр КУЗНЕЦОВ: «Необходимо повышать престиж профессий в рыбодобывающей отрасли»

Состоялось заседание координационного совета по кадровому обеспечению отраслей экономики и социальной сферы в Камчатском крае.

В совещании приняли участие председатель правительства Александр Кузнецов, министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский, министр образования Александра Короткова, другие руководители органов исполнительной власти региона, а также представители рыбопромышленной отрасли.

«Сегодня одним из ключевых вопросов повестки совета стало обеспечение кадровой потребности предприятий, осуществляющих деятельность в сфере рыболовства и рыбоводства. В последние годы в региональном рыбохозяйственном комплексе наметилась тенденция увеличения численности работников: в 2020 году на добывающих и перерабатывающих предприятиях рыбохозяйственного комплекса Камчатского края было занято 18,2 тыс. человек, что выше, чем в 2019 году, – сказал председатель правительства Александр Кузнецов. – Для того, чтобы отрасль была и в дальнейшем полноценно обеспечена квалифицированными кадрами, следует продолжать работу в части повышения престижа профессии. Необходимо активно заниматься вопросами социальной мотивации, возвращать интерес и реализовывать мероприятия повышения престижа и популяризации морских профессий».

Как отметили участники координационного совета, для привлечения востребованных кадров в рыбохозяйственный комплекс Камчатского края необходимо вовлекать большее количество отраслевых предприятий в процесс целевого обучения.

«Сегодня вопросы обеспечения рыбохозяйственного комплекса трудовыми ресурсами, а также возможность устранения кадровых проблем в будущем обусловлены уровнем социально-экономического развития всей страны и нашего региона в частности и поэтому требуют комплексного подхода к их разрешению, – отметил Андрей Здетоветский, министр рыбного хозяйства региона. – Целесообразно продолжить совместную с работодателями деятельность по мониторингу и прогнозированию потребностей промышленности в специалистах и рабочих, а также по совместному формированию образовательных программ, которые смогут обеспечить прикладные квалификации выпускников, учебных планов, методик, проведения семинаров и тренингов. Для закрепления молодого специалиста-выпускника за рыбохозяйственным предприятием необходимо развивать систему целевого набора и сопровождения «целевиков» по востребованным предприятиями направлениям и уровням образования. Нововведения в сфере целевого обучения официально дают право негосударственным организациям заключать договоры о целевом обучении за счет собственных средств. Кроме этого, предусмотрена и остается возможность заключения договора о целевом обучении со студентом, который уже обучается в образовательном учреждении, что позволяет предприятию сократить срок подготовки востребованного специалиста».

Министр образования Александра Короткова считает, что работа по повышению престижа профессии должна вестись системно, чтобы помочь молодежи, школьникам и дошкольникам сделать осознанный профессиональный выбор.

«Особое значение должны приобрести скоординированные действия учебных заведений, отраслевых предприятий, а также средств массовой информации, семьи, общественных объединений и организаций и других социальных институтов, ответственных за воспитание, образование, профессиональное обучение и трудоустройство молодежи. Особое внимание должно быть уделено популяризации отраслевых учебных заведений, в том числе посредством постоянного улучшения условий образовательного процесса», – подчеркнула Александра Короткова.

В настоящее время подготовку специалистов с разным уровнем квалификации по различным направлениям для рыбохозяйственного комплекса Камчатского края осуществляют четыре образовательных организации: одна организация высшего образования - ФГБОУ ВО «КамчатГТУ», три профессиональных образовательных организаций – колледж ФГБОУ ВО «КамчатГТУ», КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум».

В целях продолжения традиций рыбной отрасли Камчатского края, повышения профессионального мастерства работников рыбной отрасли и пропаганды престижа рыбацкой профессии в рамках отраслевой государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» предусмотрена организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли в 10 номинациях, среди которых «Лучший судоводитель», «Лучший мастер добычи», «Лучший технолог», «Лучший судомеханик», «Лучший ихтиолог» и другие. Победители получают денежное вознаграждение в размере 28,75 тыс. рублей и памятные подарки, а также грамоты о присвоении звания в соответствующей номинации.