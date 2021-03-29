Проблемы соцработников. Чтобы решить – нужно изучить: ОНФ

ОНФ и Союз социальных педагогов и социальных работников приглашают всех социальных работников и специалистов по социальной работе пройти опрос «Положение социального работника» в приложении «ОНФ. Народный контроль», сообщили в Камчатском региональном отделении ОНФ.

Анкетирование поможет выявить наиболее актуальные для специалистов проблемы и определить эффективные меры поощрения их нелегкого труда.

Другой задачей опроса является выявление проблем получателей социальных услуг. В анкете около двух десятков вопросов, исследователей в частности интересуют способы поощрения и экономии фонда заработной платы, которые работодатели применяют к соцработникам, мотивация самих специалистов. Опрос можно пройти как анонимно, так и напротив – привлечь внимание общественников к конкретной ситуации, перечислив все контактные данные.

По результатам анкетирования эксперты ОНФ подготовят и представят в общественном докладе предложения по развитию сферы социальной защиты в России, в том числе по наилучшим мерам материального и нематериального поощрения труда социальных работников.

Опрос можно пройти по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/Social_workers