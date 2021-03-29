Руководитель агентства ЗАГС и архивного дела Камчатского края проведёт приём граждан в Соболевском районе

31 марта Наталия Польшина отправится с рабочим визитом в Соболевский район, чтобы ответить на вопросы, интересующие жителей.

Руководитель агентства записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края Наталия Польшина проведет выездной приём граждан по вопросам, касающимся деятельности архивных отделов и органов ЗАГС Соболевского муниципального района.

Приём состоится в отделе ЗАГС Соболевского муниципального района с 12:00 до 16:00.