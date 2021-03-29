C 1 апреля повышаются социальные пенсии

С 1 апреля 2021 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации размеры социальных пенсий будут увеличены на 3,4%, сообщили в Камчатском отделении ПФР.

Социальные пенсии в Камчатском крае получают 4783 человек (на 1 января 2021 года).

Социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 апреля. После индексации ожидается, что средний размер социальной пенсии в Камчатском крае будет 15779,41 рублей (был 15239.15 рублей).

Одновременно с индексацией социальных пенсий будут повышены пенсии военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, а также тех, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф, получающих пенсии в органах ПФР.

Социальные пенсии назначаются по старости, если у человека нет страхового стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов или их недостаточно для назначения страховой пенсии (проще говоря, если человек официально нигде не работал или работал очень мало). Надо отметить, что социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже, чем страховые. В Камчатском крае в 2021 году женщины имеют право на социальную пенсию с 61,5 лет, мужчины - с 66,5 лет.

Также на социальную пенсию имеют право инвалиды 1,2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и дети, родители которых неизвестны, иностранные граждане, проживающие в России, и лица без гражданства.