Депутат Андрей Стуков организовал для маленьких пациентов противотуберкулезного диспансера игровую программу

По поручению председателя Законодательного Собрания Камчатского края Валерия Раенко Андрей Стуков поздравил работников краевого противотуберкулезного диспансера с юбилейной датой и передал Почетную грамоту Законодательного Собрания медицинской сестре Анне Дологан.

Главный подарок депутат приготовил маленьким пациентам детского отделения – развлекательную программу с приглашенным аниматором. Дети с удовольствием приняли участие в веселых играх и конкурсах, посмотрели фокусы. По завершении праздника каждый ребенок получил в подарок наборы для творчества, принадлежности для рисования и лепки, паззлы, игрушки. Андрей Стуков также приобрел для детей свежие фрукты. Помощь в проведении акции оказали депутат Городской Думы Марина Богданова, благотворительный фонд «Молодежь. Камчатка. Спорт» и краевой Дворец молодежи.

«Детское отделение нашего диспансера рассчитано на 40 пациентов от нуля и до 18 лет. Основной состав – это дети от 3 до 10 лет, преимущественно – из Корякского округа. Здесь они проходят полноценное длительное лечение, порой, в течение нескольких лет. После выздоровления мы зачастую направляем детей в санатории, – рассказал главный врач противотуберкулёзного диспансера Андрей Громов. – И поскольку дети живут здесь долгое время, лечатся, учатся, им особенно необходима забота и внимание. Отрадно, что депутатский корпус Камчатского края не забывает о нашем детском отделении».

Напомним, что депутаты краевого Заксобрания на протяжении ряда лет курируют детское отделение краевого противотуберкулезного диспансера. Традицию шефства заложил депутат от Корякии Борис Чуев. После его безвременного ухода из жизни инициативу поддержал Андрей Стуков. В День защиты детей и в преддверие Нового года для маленьких пациентов проводят игровые программы, дарят подарки, игрушки, фрукты.

Кроме того, за счет программы депутатских наказов в 2019 году на территории тубдиспансера установили игровую площадку – средства направили депутаты краевого Законодательного Собрания Евгений Новоселов и Анна Мойсюк. В 2021 году на площадке уложат специальное удобное покрытие, финансирование работ по программе наказов предусмотрел Евгений Новоселов.