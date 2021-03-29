Камчатку можно раскрасить, наклеить и собрать

А теперь еще о нашем полуострове можно прочитать в комиксах «Hello Kamchatka»!

«Hello Kamchatka» - это наш камчатский сувенирный бренд. Он еще совсем юный – появился на свет этой зимой, но уже довольно уверенно завоевывает сердца камчатцев и гостей полуострова своей уникальной продукцией.

На полках магазинов наших местных сувениров – горы! Однако в том, что «Hello Kamchatka» не потеряется в этом многообразии, сомнений нет. У этого бренда свой характер. И задачи — глобальные!

Основатель бренда Светлана Василюк - «училка с Камчатки». Это не мы фамильярничаем, это сама Светлана когда-то так назвала свой блог в Интернете. Она и правда — педагог, по диплому, и по призванию. Более 10 лет учила камчатских деток английскому языку. Но однажды поняла, что в стенах класса ее неуемному творческому потенциалу совсем уж тесно. И решилась на «свободное плавание».

На своей страничке в Инстаграм «училка с Камчатки» вела курс «Камчатского английского». Что за предмет такой?

- К нам в край приезжает все больше и больше туристов, в том числе, иностранных, - рассказывает Светлана. - Очень хотелось, чтобы Камчатка была гостеприимной, и мы могли рассказать приезжим что-то о нашем крае на международном английском языке, да хотя бы правильно ответить на их вопросы. В своем курсе я собрала такой небольшой камчатский словарь. Как на английском будет вулкан? Как правильно сказать Долина гейзеров? А как будет евражка?

Из этих интересных онлайн-уроков и вырос бренд «Hello Kamchatka». Теперь Светлана Василюк обучает не только через Интернет, но и через сувенирную продукцию собственного производства. Одним из первых товаров бренда стала интерактивная раскраска. На ее страницах — наши камчатские животные, которых нужно раскрасить. А если поймать камерой смартфона QR-код, раскраска оживет и голосом Светланы на чистом английском сообщит вам, как правильно звучит название этой зверушки.

Всего за три месяца ассортимент «Hello Kamchatka» стал таким разнообразным и богатым на сувенирные изюминки! Сегодня в коллекции бренда - камчатские пазлы, блокноты, наклейки, кружки, леденцы, одежда… А совсем недавно ребята выпустили комикс «Мишка и Евражка спасают вулкан». И он опять-таки преследует важную цель — не просто развлечь, но и научить. На сей раз — научить беречь природу.

Всю эту интересную сувенирную продукцию можно приобрести через интернет-магазин www.hellokamchatka.store или в торговых точках Петропавловска и Елизово (их точные адреса и телефоны вы можете найти на страничке @hellokamchatka.store в «Инстаграм»).

Трудно ли сегодня предпринимателям найти свою нишу в бизнесе, разобраться в тонкостях оформления документов, чувствуется ли поддержка государства?

- Мы с моим мужем Сергеем начинали собственное дело, не имея абсолютно никакого опыта в бизнесе, - рассказывает Светлана Василюк. - Скажу больше, мы были так одержимы интересной идеей бренда «Hello Kamchatka», что думали, что на одной удачной идее наш бизнес и поплывет в счастливое завтра. Оказалось, что мы не учли массу нюансов! И неизвестно, чем бы закончилась наша затея, если бы нам не протянул руку помощи центр «Мой бизнес». Там мы получили и консультации, и образовательную поддержку. Специалисты центра настолько прониклись нашим проектом, что мы уже чувствуем, что они стали частью нашей команды.





Яна ЩЕГОЛИХИНА

Фото из архива Светланы ВАСИЛЮК





Добавим, центр «Мой бизнес», открывшийся в Петропавловске-Камчатском сентябре 2019 года, создавался как часть мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Данный нацпроект рассчитан на 2019–2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности; расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию; акселерации субъектов малого и среднего бизнеса; созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации; популяризации предпринимательства.