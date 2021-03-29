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Жители Вилючинска смогут проголосовать на за территории для благоустройства на 2022 год

Жители Вилючинска смогут проголосовать на за территории для благоустройства на 2022 год

Четыре общественные территории будут представлены жителям Вилючинска для голосования.

Вилючинский городской округ – одно из пяти муниципальных образований Камчатского края, которое было выбрано для участия в голосовании на общероссийской платформе по отбору общественных территорий. Общественные территории будут благоустроены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды».

«Отбор территорий, которые будут отображены на федеральной платформе для голосования, производился уже с учетом предпочтения жителей. Сейчас мы совместно с местными властями проводим мониторинг территорий – обсуждаем возможные виды работ и будущее преображение, в том числе с учетом трассировки инженерных сетей, – рассказал главный архитектор Камчатки Михаил Кудряшов. – Губернатор региона ранее неоднократно заявлял, что комплексное развитие Вилючинска — один из приоритетов для краевого правительства. Приведение в порядок ключевых пространств – важная составляющая этой работы».

В рамках голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Вилючинском городском округе представлено четыре проекта: благоустройство площади Героев-подводников и устройство скейт-площадки в микрорайоне Рыбачий, второй этап преображения Вилючинского проспекта, а также устройство детской игровой зоны на центральной площади в микрорайоне Приморском.

«В результате голосования на федеральной платформе будет определен один объект на будущий год, остальные будут запланированы в последующие периоды. Мы любим наш город и хотим, чтобы он становился удобнее, безопаснее, красивее – для нас и наших детей, – сказала заместитель главы администрации муниципального образования Галина Смирнова. – Считаю, что это долг каждого из нас – сделать свой выбор в рамках всероссийского голосования».

Проект рейтингового голосования запускают Минстрой России и АНО «Диалог Регионы», его основная цель – вовлечь большое количество горожан в жизнь города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения. Голосование во всех субъектах пройдет в течение одного месяца — с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года на платформе za.gorodsreda.ru. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, будут включены в адресный перечень муниципальных программ для благоустройства в 2022 году.

Напомним, 7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

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