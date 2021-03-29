Жители Вилючинска смогут проголосовать на за территории для благоустройства на 2022 год

Четыре общественные территории будут представлены жителям Вилючинска для голосования.

Вилючинский городской округ – одно из пяти муниципальных образований Камчатского края, которое было выбрано для участия в голосовании на общероссийской платформе по отбору общественных территорий. Общественные территории будут благоустроены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды».

«Отбор территорий, которые будут отображены на федеральной платформе для голосования, производился уже с учетом предпочтения жителей. Сейчас мы совместно с местными властями проводим мониторинг территорий – обсуждаем возможные виды работ и будущее преображение, в том числе с учетом трассировки инженерных сетей, – рассказал главный архитектор Камчатки Михаил Кудряшов. – Губернатор региона ранее неоднократно заявлял, что комплексное развитие Вилючинска — один из приоритетов для краевого правительства. Приведение в порядок ключевых пространств – важная составляющая этой работы».

В рамках голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Вилючинском городском округе представлено четыре проекта: благоустройство площади Героев-подводников и устройство скейт-площадки в микрорайоне Рыбачий, второй этап преображения Вилючинского проспекта, а также устройство детской игровой зоны на центральной площади в микрорайоне Приморском.

«В результате голосования на федеральной платформе будет определен один объект на будущий год, остальные будут запланированы в последующие периоды. Мы любим наш город и хотим, чтобы он становился удобнее, безопаснее, красивее – для нас и наших детей, – сказала заместитель главы администрации муниципального образования Галина Смирнова. – Считаю, что это долг каждого из нас – сделать свой выбор в рамках всероссийского голосования».

Проект рейтингового голосования запускают Минстрой России и АНО «Диалог Регионы», его основная цель – вовлечь большое количество горожан в жизнь города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения. Голосование во всех субъектах пройдет в течение одного месяца — с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года на платформе za.gorodsreda.ru. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, будут включены в адресный перечень муниципальных программ для благоустройства в 2022 году.

Напомним, 7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.