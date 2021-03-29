Все зарегистрированные безработные жители Камчатки могут получить новую профессию или повысить профессиональные навыки

Образовательный процесс будет вестись более чем по пятидесяти компетенциям, сообщили в региональном министерстве труда.

«Так же, как и в предыдущие годы, обучением могут воспользоваться лица предпенсионного возраста, лица категории 50+, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, неработающие женщины, которые воспитывают несовершеннолетних детей. С этого года возможностями такого обучения могут воспользоваться граждане, обратившиеся в центр занятости населения в поиске работы, и безработные граждане, стоящие на учёте в центре занятости населения», – рассказала министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталья Ниценко.

Для того, чтобы воспользоваться обучением, необходимо зарегистрироваться на общероссийском портале «Работа в России» и оставить заявку. Каждый человек из тех категорий, которые указаны в перечне, может выбрать подходящую программу обучения. Перечень направлений достаточно большой – на сегодня их более пятидесяти.

«На сегодня федеральными операторами определены три организации, которые будут работать с гражданами на территории страны: автономная некоммерческая организация «Ворлдскилс Россия», Томский государственный университет и Российская академия государственной службы при Президенте РФ. Определены и образовательные организации, которые будут работать с гражданами на территории Камчатского края», - добавила Наталья Ниценко.

На Камчатке обучение будет проходить на базе шести учебных заведений:

– КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»;

– КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум»;

– КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»;

– ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум»;

– ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

– Дальневосточный федеральный университет.