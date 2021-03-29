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Все зарегистрированные безработные жители Камчатки могут получить новую профессию или повысить профессиональные навыки

Все зарегистрированные безработные жители Камчатки могут получить новую профессию или повысить профессиональные навыки

Образовательный процесс будет вестись более чем по пятидесяти компетенциям, сообщили в региональном министерстве труда.

«Так же, как и в предыдущие годы, обучением могут воспользоваться лица предпенсионного возраста, лица категории 50+, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, неработающие женщины, которые воспитывают несовершеннолетних детей. С этого года возможностями такого обучения могут воспользоваться граждане, обратившиеся в центр занятости населения в поиске работы, и безработные граждане, стоящие на учёте в центре занятости населения», – рассказала министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталья Ниценко.

Для того, чтобы воспользоваться обучением, необходимо зарегистрироваться на общероссийском портале «Работа в России» и оставить заявку. Каждый человек из тех категорий, которые указаны в перечне, может выбрать подходящую программу обучения. Перечень направлений достаточно большой – на сегодня их более пятидесяти.

«На сегодня федеральными операторами определены три организации, которые будут работать с гражданами на территории страны: автономная некоммерческая организация «Ворлдскилс Россия», Томский государственный университет и Российская академия государственной службы при Президенте РФ. Определены и образовательные организации, которые будут работать с гражданами на территории Камчатского края», - добавила Наталья Ниценко.

На Камчатке обучение будет проходить на базе шести учебных заведений:

– КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»;

– КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум»;

– КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»;

– ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум»;

– ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

– Дальневосточный федеральный университет.

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