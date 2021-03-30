Все – в сборе: завтра на Камчатке стартует чемпионат и Кубок России по горнолыжному спорту

Вчера рейсами из Владивостока, Москвы, Хабаровска и Новосибирска на Камчатку прилетели участники чемпионата и Кубка России по горнолыжному спорту. Сегодня, 30 марта, они приступили к тренировкам на горнолыжном комплексе «Морозная». Для участия и проведения соревнований на Камчатке собралось почти 300 человек, 140 из них - спортсмены, остальные тренеры и судьи.

В чемпионате и Кубке России примут участие горнолыжники из 19 регионов России. Среди них известные камчатские спортсмены – Юлия Плешкова, Иван Кузнецов, Никита Алёхин и Александр Хорошилов.

«Я очень рад вернуться домой на какое-то время. Надеюсь, что мы здесь подольше задержимся. Приступаю к тренировкам и уже через 2-3 дня попытаюсь показать хороший результат», – рассказал участник четырех Олимпийских игр, горнолыжник из Елизова Александр Хорошилов.

Сегодня спортсменов ожидает комиссия по допуску к соревнованиям. Будут проверять заявки, документы и ПЦР-тесты на коронавирус. В конце дня пройдёт совещание капитанов команд, судейской коллегии и организаторов соревнований.

«Мне как спортсмену в первую очередь хочется увидеть хорошую подготовку. Но я наслышан о красоте Камчатки, надеюсь ею полюбоваться. Говорят, тут просто неописуемые пейзажи», – поделился прибывший из Москвы горнолыжник Егор Мельбар.

«Хорошо, что вы начали проводить здесь такие соревнования. Настрой у нашей команды боевой. Мы привезли небольшую команду, из трёх человек: лидер команды – член сборной России Александр Андреенко и два спортсмена - Артём Жоголев и Ксения Куропаткина. Они молодые, 2004 года рождения, в таких соревнованиях выступают первый раз», – рассказал президент федерации горнолыжного спорта Калужской области Виталий Голобоков.

Чемпионат и Кубок России по горнолыжному спорту на горнолыжном комплексе «Морозная» стартуют завтра, 31 марта.







