Камчатцы вновь напишут «Тотальный диктант»

В этом году автор текста для диктанта - писатель Дмитрий Глуховский, а столица – дальневосточный Якутск.

Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова приглашает всех желающих принять участие в ежегодном «Тотальном диктанте», который состоится 10 апреля в 17:00.

Тотальный диктант – общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Его организует фонд «Тотальный диктант». Первый диктант был проведен в 2004 году студентами гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: в 2020 году она охватила 81 страну, объединив 236 тысяч человек из 1200 городов.

Столицей Тотального диктанта в этом году является город Якутск, откуда весь день 10 апреля будет вестись трансляция онлайн-марафона.

Автором текста для Тотального диктанта в 2021 году стал писатель Дмитрий Глуховский. Он написал четыре фрагмента текста для разных географических поясов. Сам писатель прочитает текст диктанта участникам из Якутска.

Для участия в акции необходима предварительная регистрация на сайте Тотального диктанта totaldict.ru, которая будет доступна с 31 марта 2021 года (с 16.00 по местному времени). Можно зарегистрировать себя и создать дополнительный аккаунт для еще одного участника.

Также 31 марта будет доступен полный список площадок, на которых будет проводиться диктант в нашем регионе. Количество мест сокращено в связи с эпидемиологическими ограничениями.

После диктанта участники смогут посмотреть короткометражный фильм «Обещания», который расскажет о событиях, описанных в тексте. Фильм снят по произведению Дмитрия Глуховского специально для Тотального диктанта

Без возрастных ограничений. Справки по телефону: 25-25-65.