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Операция «Мигрант»: выявлены нарушения, контрафакт

Операция «Мигрант»: выявлены нарушения, контрафакт

Во время рейдов сотрудники полиции выявили более 20 мигрантов, незаконно осуществляющих трудовую деятельность, 54 иностранца нарушили режим пребывания в РФ.

В марте в крае проходило всероссийское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Его цель - предупреждение и пресечение нарушений миграционного законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства, сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

В марте сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю во взаимодействии с бойцами ОМОН Росгвардии проинспектировали несколько строящихся объектов, предприятий, торговых точек, где трудятся иностранные граждане, общежития и другие объекты массового пребывания. Рейды прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант».

Активное участие в операции «Мигрант» приняла председатель Общественного совета при УМВД России по Камчатскому краю Юлия Доценко.

В результате на крупном строительном объекте, а также в торговых точках Петропавловска-Камчатского выявили 21 иностранного гражданина, работавших без патентов. Составлен 21 протокол об административном правонарушении за незаконное осуществление трудовой деятельности.

Также на территории Петропавловска-Камчатского и Елизовского района за нарушения режима пребывания (проживания) в Российской Федерации были привлечены к административной ответственности 54 иностранных гражданина.

Всего в период проведения мероприятий «Мигрант» сотрудники полиции выявили 100 фактов различных нарушений миграционного законодательства РФ. Нарушителям назначены административные наказания в виде административных штрафов на общую сумму 204 тысячи рублей.

Во время проверок магазинов розничной торговли сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 650 товаров (кроссовки, ремни, спортивная одежда) с признаками контрафактных, маркированных известными брендами, на сумму более 1,2 млн рублей. Соглашения об использовании данных торговых марок на реализуемых товарах у продавцов отсутствовали, также, как и документы на хранение, продажу, ввоз на территорию России. Экономический ущерб правообладателям будет установлен по результатам экспертизы.

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