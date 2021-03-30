На Камчатке пойман «оптовый наркокурьер», наркотики изъяты

В Следственном управлении УМВД России по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Нижегородской области, который занимался сбытом наркотических средств на Камчатке, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия мужчина вступил в организованную группу и с августа 2019 года до его задержания в сентябре 2020 года занимался сбытом наркотических средств на территории края. Обвиняемый за крупное денежное вознаграждение выполнял роль «оптового курьера» - получал наркотики в тайниках на территории других регионов, перевозил при себе в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск, хранил и расфасовывал на более мелкие партии для передачи с помощью «закладок» нижестоящим участникам – «закладчикам».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники камчатского Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России установили, что в сентябре 2020 года злоумышленник, действуя в составе организованной группы, прибыл в указанное ему место в Московской области, где извлек из тайника наркотическое средство мефедрон общей массой более одного килограмма 700 грамм, что составляет особо крупный размер. Мужчина расфасовал его в бутылки, придав вид легального товара, перевез на Камчатку в специально арендованную квартиру для дальнейшего незаконного сбыта. Однако в день прилета на Камчатку мужчина был задержан сотрудниками УКОН УМВД России по Камчатскому краю, а предназначенное к незаконному сбыту наркотическое средство изъято сотрудниками полиции из незаконного оборота.

Обвинительное заключение направлено прокурору Камчатского края для утверждения.

Сотрудники камчатской полиции напоминают, что сообщить информацию, касающуюся незаконного оборота наркотических средств, можно по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Камчатскому краю УМВД России по Камчатскому краю 8(4152) 42-53-53.