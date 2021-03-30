На север Камчатки – за бесценными знаниями и традициями аборигенов

Из фольклорно-этнографической экспедиции в Карагинский район вернулись сотрудники Камчатского центра народного творчества

За неделю работы на севере полуострова они смогли записать 14 носителей традиционных знаний, в том числе, собраны родовые мелодии и снят на видео мастер-класс, проведенный резчиком по дереву.

В частности, от одного из информантов – Владимира Волкова, долгие годы проработавшего в оленеводстве, удалось получить ценные сведения об обрядовом празднике Хололо. Он рассказал, как выглядели традиционные маски для обряда «Улляу» и как их изготавливали.

Участники исследовательской группы Мария Беляева и Василий Гуменюк посетили села Тымлат и Оссора. Они также поделились информацией с местными жителями – провели урок родного языка, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, национальной хореографии.

После обработки собранного материала будет подготовлен очередной выпуск сборника «Из глубины Камчатки». Также информация будет размещена на сайте Камчатского центра народного творчества. Ранее уже были опубликованы материалы по итогам предыдущих экспедиций в Карагинский, Олюторский, Тигильский и Мильковский районы.