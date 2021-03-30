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Молодые педагоги с Камчатки прошли школьную «перезагрузку»

Молодые педагоги с Камчатки прошли школьную «перезагрузку»

Шесть молодых учителей приняли участие в форуме «Дальневосточная Россия. Перезагрузка в школе», который прошел во Владивостоке.

Как рассказали в министерстве образования края, форум собрал около 200 участников в возрасте до 35 лет из 9 регионов ДФО.

От Камчатки на форум были делегированы шесть человек - учитель истории Лесновской школы Елизовского района Сергей Спиридонов, учитель английского языка и учитель биологии школы № 35 Петропавловска Олеся Ткачева и Людмила Прокофьева, учитель русского языка и литературы Петропавловской школы № 41 Серафима Гришукова, учитель русского языка и литературы Октябрьской школы № 1 Усть-Большерецкого района Гульгина Кужина и учитель математики Шаромской школы Мильковского района Марина Конобеева.

«Для нас, молодых педагогов Камчатки, это было очень интересное и значимое мероприятие. Мы пообщались с коллегами, обсудили общие проблемы. Программа форума была интересной - мастер-классы, лекции, воркшопы и проектные работы. Нам рассказали о новых современных технологиях в образовании, которые мы можем использовать на Камчатке в своих школах. Получилась настоящая перезагрузка молодых педагогов», – рассказала участник форума, учитель английского языка Олеся Ткачева.

Педагоги обсудили новые тренды и современные подходы в образовании, профессиональную ориентацию школьников, педагогику и медиакомпетентность, развитие цифровых и коммуникативных навыков, перспективы роста молодых педагогов, меры государственной поддержки учителей.

Вовлечение педагогов в национальную систему роста уровня образования – составляющая национального проекта «Образование».

Напомним, 7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.


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