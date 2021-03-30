Камчатские спасатели сняли с дерева застрявшего парапланериста

Спасатели выручили парапланериста, совершившего неудачную посадку и застрявшего на дереве на высоте около 10 метров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщение с просьбой о помощи поступило утром 30 марта в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Молодого человека, управлявшего парапланом, сильным порывом ветра снесло с маршрута в сторону Никольской сопки. Спортсмен попытался совершить посадку, но не справился с управлением и повис на дереве.

Прибывшие на место вызова спасатели Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России с помощью альпинистского снаряжения сняли парапланериста с дерева. Спасательная операция завершилась успешно. Молодой человек не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю напоминает жителям и гостям полуострова, что полёты на парапланах — достаточно опасный вид спорта. Даже в самом простом полёте может появиться элемент риска.Поэтому перед прыжком, во избежание неприятных и опасных ситуаций необходима хорошая теоретическая и практическая подготовка.

Напоминаем, единый номер всех экстренных служб — «112», по нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона. Вызов возможен из любой точки Камчатского края, где есть охват операторов сотовой связи. Если вы планируете выезд в труднодоступные места, имейте при себе спутниковый телефон, набор осуществляется через «+112».

Камчатский спасательный центр МЧС России 8 (41531) 3-71-20.

Камчатский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России 8(4152) 43-44-01.

Камчатский поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД» 8 (4152) 41-03-95.