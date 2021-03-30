Роман ГРАНАТОВ: Тарифы на термальную воду должны быть доступны для населения

Зампред Заксобрания Камчатского края поднял вопрос о хозяйственном подходе при использовании термальной воды для нужд ЖКХ в Быстринском районе. Это позволит возродить в Эссо тепличное овощеводство.

Он обозначил проблему в ходе селекторного совещания о реализации в 2020 году госпрограммы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами». В совещании участвовали депутаты Заксобрания, представители исполнительных органов власти региона, 55 муниципалитетов края.

Председатель комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности краевого парламента Роман Гранатов поднял вопрос об эффективности использования термальной воды, которая после отопления жилфонда и других объектов в селе Эссо Быстринского района сбрасывается в грунт. «Раньше жители Эссо широко использовало термальную воду для тепличного хозяйства. Практически в каждом дворе стояли теплицы, люди полностью обеспечивали себя овощами и зеленью. Сегодня для использования этого, по сути, отработанного ресурса, подаренного природой, установлены тарифы, непосильные для населения. Это привело к тому, что люди перестали заниматься теплицами, а вода просто сливается на грунт», – сказал Роман Гранатов.

Он подчеркнул, что такой уникальный ресурс, как термальная вода, должен служить развитию Быстринского района. «Это данный самой природой ресурс, и он должен приносить пользу людям, которые живут на этой земле», – сказал Гранатов.

Зампред Законодательного Собрания заверил, что комитет по природопользованию краевого парламента, который он возглавляет, совместно с исполнительными органами власти и муниципалитетом, постарается найти пути решения проблемы, чтобы создать условия для возрождения тепличного овощеводства в Быстринском районе.