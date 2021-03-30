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1300 доз вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») доставили на Камчатку

1300 доз вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») доставили на Камчатку

В крае продолжается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции.

В минувшие выходные на базу ГУП «Камчатфармация» доставили 1300 доз вакцины, которая уже распределена между лечебными учреждениями полуострова, осуществляющими вакцинацию населения. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения края.

«На сегодня в Камчатском крае 15554 человека привиты первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак», 12983 человека закончили вакцинацию, поставив второй компонент. На первом месте по количеству привитых остаётся категория людей старше 60 лет. На 30 марта их привито 3997 человек. На втором месте - работники образования, на третьем – медработники», – рассказали в региональном Минздраве.

В конце недели поступит ещё одна партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») в количестве 1700 доз.
Также в ближайшее время на полуостров ожидается поставка большой партии вакцины. Ранее, во время рабочей встречи с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, губернатору края Владимиру Солодову удалось добиться выделения Камчатке крупной партии вакцины от новой коронавирусной инфекции. Вакцина, которая поступит в регион, будет адаптирована под более нейтральный температурный режим доставки и хранения – от + 2 до +8 градусов. Это позволит транспортировать вакцину в отдалённые районы полуострова. Петропавловск-Камчатский имеет устойчивую автомобильную связь только с пятью муниципальными районами края. Сообщение с рядом отдаленных муниципальных районов возможно только по автозимнику либо авиатранспортом. Также присутствует фактор нерегулярности совершаемых авиа- и автотранспортом рейсов, в том числе по метеоусловиям.

Напомним, записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» и по телефону горячей линии – 122. Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любую из клиник, которые занимаются иммунизацией, записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать первую прививку вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Вторую дозу прививки необходимо ввести через 21 день. Вакцинация бесплатна и проводится на добровольной основе.

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