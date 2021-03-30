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Девять резидентов открыли своё дело на площадке бизнес-инкубатора на Камчатке

Девять резидентов открыли своё дело на площадке бизнес-инкубатора на Камчатке

Свободные площади еще имеются и ждут новых резидентов

Предприниматели работают в IT-сфере, в том числе в направлении дополнительного образования, а также производят сыры, кисломолочную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия. Министр инвестиций, промышленности и предпринимательства региона Олег КОСТЕНКО пообщался с предпринимателями и оценил качество предоставляемых площадок в бизнес-инкубаторе.

Так, один из резидентов занимается разработкой приложений виртуальной реальности, программ обеспечения на экспорт. Как рассказал представитель компании Максим Юрков, в данный момент совместно с Союзом гидов Камчатки разрабатывается проект для туристической сферы Камчатского края — виртуальные туры по заповедным территориям, программы регистрации на маршруты для туристов.

Другой резидент производит адыгейский сыр и сыр тофу для сети вегетарианских кафе. Как отметил шеф-повар Роман Крипаков, условия в бизнес-инкубаторе для производства комфортные, а площади позволяют наращивать производство, что уже есть в планах у компании.

«Обычно в каждом регионе есть такая нефинансовая мера поддержки, как предоставление площадей в бизнес-инкубаторе. В Камчатском крае такой проект был реализован в формате государственно-частного партнёрства. Эта форма имеет хорошие перспективы, потому что частник обычно заинтересован в том, чтобы максимально заполнить площади для потенциальных резидентов, — рассказал Олег Костенко. — Здесь заполнение площадей проходит медленнее, чем ожидалось. Одной из причин могло стать то, что были выбраны разные профили. Так, предприятия в сфере производства пищевой продукции активно заполняют площади инкубатора, есть уже действующие и известные резиденты, которые производят узнаваемую продукцию. В то же время в IT-сфере пока всего лишь три резидента, имеются свободные площади. Необходимо проработать возможность предоставления меньших площадей для удобства резидентов. Однако потенциал в этой сфере есть, мы будем стараться поддерживать таких предпринимателей».

Напомним, бизнес-инкубатор в Петропавловске-Камчатском создан на базе имущества, находящегося в частной собственности, с использованием средств инвестора и государственным софинансированием. Мероприятия по созданию бизнес-инкубатора включены в региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Площадь в бизнес-инкубаторе предоставляется начинающим предпринимателям на срок до трёх лет на льготных условиях. В течение первого года они могут воспользоваться отсрочкой по арендной плате, в следующем сумма платежа составит всего 30 %, через год — 50 %, затем — 70 %. Такие меры поддержки позволяют существенно сократить издержки на содержание персонала и при этом использовать профессиональное обслуживание.



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