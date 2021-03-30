Большерецкие чтения – с любовью к малой родине

В Усть-Большерецком районе состоялись очередные краеведческие чтения

Историко-краеведческие чтения «Земли моей минувшая судьба: история для будущего» - уже шестые в истории муниципалитета и приурочены они к 95-летию со дня образования Усть-Большерецкого района, которое его жители отметят 1 апреля.

«Первые чтения прошли в 2003 году и посвящались трёхсотлетию основания Большерецкого острога. Их инициатором и организатором была и является Межпоселенческая централизованная библиотечная система Усть-Большерецкого района. Нами было принято решение проводить чтения каждые 10 лет с момента основания острога и каждые пять лет в честь юбилея района, – рассказала Валентина Ивкина, методист учреждения культуры. – В первых чтениях приняли участие 10 человек. Самому старшему конкурсанту на тот момент было 75 лет. Это житель села Запорожье, его уроженец, почётный гражданин Усть-Большерецкого района, краевед-любитель, к сожалению, ныне покойный Виктор Григорьевич Спичак. Тогда именно его работа была признана лучшей, и не потому, что он старейший участник, а за его кропотливую исследовательскую деятельность по изучению истории нашего района, которой он занимался на протяжении всей своей жизни».

Традиционно чтения проходят в три этапа. Первый и, пожалуй, самый трудоёмкий – подготовка материалов участниками. В рамках второго этапа конкурсная комиссия изучает и оценивает работы, определяет лучшие. И третий этап – итоговая историко-краеведческая конференция, где участники рассказывают о своих исследованиях. Здесь же награждают победителей.

«Родилась я в семи километрах от посёлка Озерновского, где была третья база Озерновского рыбокомбината. Сегодня там всё поросло травой. Но в 1933 году, когда на ту территорию приехали мои родители и создали большую семью, это было настоящее поселение с больницей, библиотекой, двумя школами, – рассказала Людмила Утёнышева, автор лучшей работы VI Большерецких чтений. – Но самое главное, что побудило меня принять участие в чтениях, это отсутствие в работах упоминаний о той территории близ Озерновского, с которой я родом, с моей малой родины. Поэтому я и решила изложить свою историю на бумаге, и рада, что у меня это получилось».

Конкурсной комиссией VI Большерецких чтений также отмечены работы Анны Рыковой из села Апача и Маргариты Любарской из села Усть-Большерецк. В номинации до 18 лет лучшую работу представил Артём Данчук.

За 18-летнюю историю Большерецких чтений в них приняло участие 69 авторов. Это жители всех поселений района от Апачи до Озерновского куста. Работы принадлежат школьникам и пенсионерам, библиотекарям и пожарным, руководителям учреждений и должностным лицам. Большинство работ – настоящие исследовательские материалы. Они раскрывают судьбы династий, повествуют о жизни и быте в районе в разные периоды, исследуют статистику и тенденции, рассказывают о том, какими были поселения в прошлом, и кто те люди, оставившие свой след в их истории. Отметим, что эти работы занимают почётное место в фондах местных библиотек. Более того, они собраны в ретроспективные сборники, издаваемые Межпоселенческой централизованной библиотечной системой района, и пользуются популярностью у читателей. Один из сборников также хранится в Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова.

«Задача Большерецких чтений – способствовать сплочению людей, неравнодушных к своей малой родине, тех, кто увлечён историей и краеведением. Воспитывать в подрастающем поколении любовь к району, интерес к его прошлому и настоящему и, конечно, развивать творческие способности наших земляков. Участникам чтений интересен их формат – они проводятся в виде конкурса, и это стимулирует. Благодаря исследованиям выявляются новые факты и создаются оригинальные материалы о районе, его истории, памятных местах и людях», – сказала Валентина Ивкина, добавив, что следующие чтения пройдут в Усть-Большерецком районе в 2023 году.