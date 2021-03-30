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Внимание! 31 марта - последний день для подачи заявления на детскую выплату

Внимание! 31 марта - последний день для подачи заявления на детскую выплату

ОПФР по Камчатскому краю напоминает: семьям, не получившим единовременную декабрьскую выплату в размере 5 000 рублей на детей до 8 лет, необходимо до 31 марта 2021 года подать заявление на портале Госуслуг (gosuslugi.ru).

Данная выплата не зависит от получения других мер социальной поддержки и уровня дохода семьи.

Право на данную выплату имеют также семьи с детьми, родившимися после выхода указа Президента РФ, то есть с 18 декабря 2020 года до 31 марта 2021 года включительно.

Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре автоматически на основании поданных ранее заявлений.

Новое заявление необходимо подать: семьям, у которых ребёнок родился после 1 июля 2020 года; семьям, у которых есть дети до 7 лет включительно, на которых вышеуказанные выплаты ранее не получались; в случае закрытия или смены счета в кредитной организации необходимо подать заявление о смене реквизитов счета; в случае смены фамилии.

В заявлении необходимо указать данные свидетельства о рождении каждого ребёнка и реквизиты банковского счета того из родителей, от имени которого подаётся заявление.

Родители подают заявление на портале Госуслуг, опекуны и законные представители лично в клиентской службе Пенсионного фонда.

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