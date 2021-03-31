На помощь дачникам: количество рейсов по «дачным» маршрутам №106 и №107 увеличат

С 1 января 2021 года путь следования автобусов № 106, № 107, работающих по дачным маршрутам до СОТа «Кречет», проходит по новой кольцевой схеме движения по автомобильной дороге «Садовое кольцо».

«В связи с тем, что автобусы теперь курсируют по кольцевой схеме движения, маршрут № 103, ранее следовавший по маршруту от Нового рынка до 2 моста на 29 км, отменен. Перевозка пассажиров до 2 моста теперь осуществляется маршрутом № 107, от 2-ого моста - маршрутом № 106. Важно отметить, что количество рейсов по маршрутам № 106 и № 107 увеличено, что позволит равномерно распределить пассажиропоток. С новым расписанием можно ознакомиться на сайте Минтранса либо непосредственно в диспетчерской автотранспортного предприятия, обслуживающего «дачные» маршруты», - сказал министр транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов.

Так, по маршруту № 106 автобусы отправляются от Центрального рынка до СОТ «Кречет» по прежней схеме движения, от СОТа «Кречет» двигаются далее по автомобильной дороге «Садовое кольцо» с выездом на федеральную трассу через рынок «Дачный» на 29 км.

Маршрут № 107 отправляется от 10 км и до рынка «Дачный» на 29 км федеральной трассы двигается по прежней схеме движения, на 29 км поворачивает на автомобильную дорогу «Садовое кольцо» и двигается через СОТы «Кречет», «Строитель», «Малинка» навстречу маршруту № 106 по прежней схеме движения.

Добавим, с 1 апреля начинается постепенный переход работы «дачных» автобусов на весенне-летнее расписание с увеличением количества рейсов. Полноценное открытие автобусного сообщения по летнему расписанию запланировано с 26 апреля.